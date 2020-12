Višković: Povećaćemo penzije, plate neće biti smanjene

BANJALUKA – Premijer Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je cilj Vlade da se nakon današnjeg usvajanja Predloga budžeta za 2021. godinu od 3,795 milijardi KM i pratećih dokumenata obezbedi normalno funkcionisanje vlasti u vremenu teškoća koje je donela pandemija kovida-19, uz održavanje postojećeg nivoa plata, povećanje penzija i znatnu pomoć realnom i zdravstsvenom sektoru.

On je rekao da se usvajanje i rasprava o ovim dokumentima očekuje na posebnoj sednici Narodne skupštine 15. ili 16. decembra.

Višković je za ATV, prenosi RTRS, rekao da se Vlada trudila da budžet za narednu godinu bude usmeren ka štednji, a ne troškovima s obzirom na probleme sa virusom.

Premijer Srpske je rekao da će budžet na osnovu procena Vlade biti održiv, iako će se ići u zaduženje zbog problema koje je doneo korona virus, a što rade sve zemlje.

Prema njegovim rečima, zaduženje Srpske je u granicama koje propisuje zakon.

Kada je reč o novom aramžmanu sa MMF-om, Višković je podsetio da su u toku pregovori i da bi MMF trebalo u petak da da konačan sud o određenim primedbama u vezi s kojima je Republika Srpska predložila odgovarajuća rešenja, a tiču se odnosa RS sa Centralnom bankom BiH.

“Ako ne budu uvažene primedbe RS koje se tiču prenosa nadležnosti, nećemo prihvatiti pismo namere i aranžman sa tom institucijom,” izjavio je Višković.

On je rekao na tom planu da su spremni da rade na reformama u cilju poboljšanja standarda i zdravlja građana, ali da, s druge strane, uvek mogu doći i do sredstava koja nisu iz izvora MMF-a, iako je to teža varijanta.

Višković je rekao da će se, kao i do sada pratiti epidemiološka situacija, i u skladu s tim preduzimati adekvatne mere.

“Učinićemo sve da ne dođe do mera ograničenja kretanja ili ‘zaključavanja’. Naše mere su dale rezultat da imamo poslednjih petnaestak dana uravnotežen broj zaraženih lica. Pozivam građane da poštuju mere i da doprinesemo da virus prođe i da se što pre ekonomski i na svaki drugi način oporavimo,” naveo je Višković.

Višković je rekao na prozivke opozicije o navodnim problemima RS najbolje govori podatak da od početka pojave virusa do danas RS ima više od 2.500 zaposlenih, čemu su doprinele mere Vlade u saradnji sa socijalnim partnerima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.