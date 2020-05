Vlada Srbije uvodi strože mere ako broj zaraženih počne naglo da raste

Ukoliko broj zaraženih korona virusom počne naglo da raste od 18. maja, Vlada Srbije će uvesti strože kazne za nepoštovanje propisanih vanrednih mera.

Oni koji ne budu nosili zaštitne maske rizikuju da plate kaznu od 20.000 dinara. Ovo predviđa Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, po kome nadležni mogu uvesti rigoroznije mere kako bi se obuzdala epidemija koronavirusa ukoliko ponovo bukne.

Maske će biti obavezne u javnom prevozu i zatvorenim prostorima, pa i u baštama restorana kada je zajedno više od dvoje ljudi. Onaj ko bude uporno odbijao da nosi zaštitu preko lica može biti kažnjen i do 150.000 dinara.

Prema rečima epidemiologa Zorana Radovanovića, ukoliko država donese uredbu da je nošenje maski obavezno, to će svi morati da poštuju, jer epidemija i dalje traje, a na snazi je Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

– Svima onima koji ne budu imali masku komunalna policija će pisati kazne i za njih će biti nadležan sudija za prekršaje, objašnjava Radovanović, dodajući da će maske u tom slučaju morati da se nose i u kafićima, tržnim centrima, poštama, bankama, prodavnicama, u gradskom prevozu.

Kako je propisano, predviđena kazna za fizičko lice koje ne postupi po naređenim merama ide od 20.000 do 150.000 dinara (član 77 Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti). Kazne za preduzetnike je od 50 do 500 hiljada dinara, dok je kazna za odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi od 30 do 150 hiljada.

(Z. V, Danas)