Voditelj najvulgarnije izvređao Đokovića u jutarnjem programu

Novak Đoković i otkazivanje humanitarnog Adria Tura i dalje su tema rasprava u celom svetu. Kritike na račun najboljeg na svetu stizale su sa svih strana, ali je novi nivo bezobrazluka pokazao jedan voditelj sa Novog Zelanda.

Tokom priloga o oporavku srpskog tenisera od koronavirusa, Džon Kembel, voditelj nacionalne televizije, vulgarnim rečnikom izvređao je Đokovića, nazvavši ga imenom muškog polnog organa.

Vidno iznervirani Kembel nije mogao da se uzdrži ni pred dvema kolegenicama u studiju, koje mu pak nisu mnogo zamerile na toj psovki, ali je voditelj razbesneo mnoge na društvenim mrežama.

@JohnJCampbell can you please answer for being so rude on yesterday's breakfast show when you called Novak Djokovic a dick on live national television.

This is incredibly unprofessional of you. Djokovic is an inspiration, a humanitarin and an idol to many millions globally.

— Stefan (@Stefan55370832) July 4, 2020