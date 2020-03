VOICE: Panon iz Crvenke nema struje a mogao bi da proizvede mnogo deficitarnog alkohola

U fabrici „Panon“ u Crvenki, nekadašnjem najvećem proizvodjaču alkohola i sirćeta u SFRJ, remont je završen, obezbedjene su sirovine i proizvodnja bi mogla da počne koliko sutra, ali – nema struje, iako na tržištu vlada velika nestašica alkohola zbog pandemije korona virusa, piše danas Vojvodjanski istraživačko-analitički centar (VOICE).

Ta fabrika, osnovana 1923, u svojim najboljim godinama je proizvodila 50.000 litara alkohola na dan, ali danas više nema ni priključak, ni merno mesto.

U „Panonu“ su za VOICE (www.voice.org.rs) kazali da imaju već obezbedjene sirovine za dva miliona litara alkohola.

„I ova prepreka bi se mogla savladati da nije zamršenog klupka protivrečnih zakona i imovinsko-pravnih odnosa nad elektro-objektima, u stilu ‘fali’ papir“, piše VOICE.

U tekstu se objašnjava da je preduslov da se fabrika sa gotovo 100 godina tradicije ponovo priključi na električnu mrežu to da postane „nov korisnik“, a to je moguće samo ukoliko se priključi na trafo-stanicu u vlasništvu Elektroprivrede Srbije.

„I tu se pojavio prvi problem. Trafo-stanica na koju je fabrika bila decenijama priključena ne pripada državnom preduzeću, već fabrici šećera ‘Crvenka’ koja je u vlasništvu grčke kompanije Helenik Sugar“, naveo je direktor „Panona“ Julijan Rac.

Kazao je da su trafo zajedničkim sredstvima finansirale dve fabrike koje se i danas praktično nalaze u istom krugu, ali i dodao da se u deobnim papirima nakon podele Industrijsko-poljoprivrednog kombinata „Crvenka“- trafo ne spominje.

„U privatizaciji je sa ostalom imovinom prešao u vlasništvo novog vlasnika šećerane i sve to nije bio problem do sada. Pre tri godine zbog neizmirenog duga, fabrika je ostala bez mernog mesta, ali je bilo teško pretpostaviti da će to stvoriti ovolike komplikacije. Niko ne beži od izmirenja prethodnog duga, ali se isti i ne pominje kao prepreka“, naveo je Rac.

Dodao je da su razgovarali sa rukovodstvom šećerane, ali i da oni čekaju odluku upravnog odbora u Grčkoj.

„Razgovaramo sa EPS-om već mesecima, pomoć nam je obećao i predsednik opštine Kula. Sve ovo traje od pre proglašenja pandemije. Pre dva dana nam je pomoć obećana i u Privrednoj komori Srbije (PKS) gde je održan sastanak proizvodjača alkohola i biocida“, naveo je Julijan Rac.

Na tom sastanku, kako su saopštili iz PKS, bilo je reči o tome kako povećati proizvodnju biocida i etil-alkohola.

VOICE navodi da su, zbog pandemije, i sami proizvodjači ukazali da potrebe na dnevnom nivou iznose kao mesečne pre proglašenja pandemije.

Dnevni kapaciteti npr. beogradskog „Panalkosistema“, trenutno najvećeg proizvodjača, kreću se od 20.000 do 30.000 litara. Proizvodjačima alkohola Privredna komora Srbije obećala je pomoć u obezbedjivanju melase, preneli su mediji.

„Za proizvodjače biocida će u narednom periodu problem predstavljati nedostatak sirovog alkohola, dok će za proizvodjače alkohola manjkati melase iz šećerne repe. Kod nas sirovina čeka već tri meseca, pri tom ova fabrika je jedina koja može da proizvodi alkohol i iz šećerne repe i iz kukuruza“, rekao je Julijan Rac.

VOICE je pokušao da stupi u kontakt sa nadležnima u ED Sombor, ali bez uspeha.

(Beta)