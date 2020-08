Vojvodina zatražila izuzeće sudije Novaka Simovića

NOVI SAD – Fudbalski klub Vojvodina zatražio je danas izuzeće sudije Novaka Simovića, izjavio je danas v.d. predsednika Dragoljub Samardžić.

On je na vanrednoj konferenciji za medije istakao da će klub pokušati da zaštiti svoje interese koliko god je to u njegovoj moći.

Vojvodina je u petak na startu nove sezone u Superligi remizirali na gostovanju TSC-u 2:2, a utakmica je imala negativnu uvertiru usled poruka na društvenim mrežama jedne navijačke grupe iz Bačke Topole.

„Utakmica protiv TSC-a je imala dva značenja za nas. Prvo je to kako će naša ekipa delovati i odigrati u prvom kolu, kada još uvek niko nije na svom optimalnom nivou, i sa te strane smo vrlo zadovoljni. Druga stvar je ono što su poručili navijači TSC-a, za šta smatramo da nije primereno odnosu između dva kluba. TSC i Vojvodina imaju izuzetno dobre i prijateljske odnose, a kod njih danas ima mnogo onih koji su ranije bili kod nas, te ne smemo dozvoliti da bilo kakve poruke i parole takve odnose pokvare. Ja sam već razgovarao sa ljudima iz njihovog kluba i oni će odraditi svoj deo posla. Naše je samo da kažemo da to nema veze sa sportom, a samim tim je i neprihvatljivo za FK Vojvodina“, rekao je Samardžić.

Vojvodina je prvi gol primila nakon penala, dok joj je kasnije poništen jedan pogodak.

„Na tom meču se desilo još nešto što mi iz FK Vojvodina niti smemo, niti želimo javno da komentarišemo. Međutim, ono što možemo da kažemo jeste da smo danas već preduzeli neke korake kako bismo, u dogovoru sa ljudima iz FŠ, pronašli najbolja rešenja da zadovoljimo i kriterijume Vojvodine. Mi smo veliki klub i moraju nas svi dovoljno poštovati, kako bismo i mi poštovali njih“, ističe Samardžić.

Član Upravnog odbora Ljubomir Apro istakao je da nezadovoljstvo suđenjem na ovom meču neće uticati na prijateljske odnose između Vojvodine i TSC-a.

„Obratili smo se FŠ-u i Sudijskoj organizaciji, kao i Zajednici superligaša, pri čemu smo izrazili nezadovoljstvo suđenjem na utakmici protiv TSC-a. Smatramo da je sudija Novak Simović direktno uticao na rezultat i tražili smo njegovo izuzeće sa svih narednih mečeva Vojvodine. Mi smo najstariji trofejni građanski klub u Srbiji i ne zaslužujemo takav tretman. To neće narušiti naše odnose sa sportskim prijateljima iz TSC-a, jer smatramo da između dva kluba ne postoji problem, a to neće poremetiti i neodgovorno ponašanje manje grupe njihovih navijača. To TSC kao klub mora da reši sa svojim navijačima, ako su to uopšte navijači“, izjavio je Apro.

Vojvodina se posebno zahvalila medicinskim radnicima koji podnose najveći teret u borbi protiv korona virusa i klub će im ponuditi specijalne knjižice, sa kojima će u naredne dve godine oni i članovi njihovih porodica moći besplatno da dođu na svaku utakmicu.

(Tanjug)

