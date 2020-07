Voljena glumica iz „Dva i po muškarca“ na respiratoru, oporavak neizvestan (foto)

Zvezda serije „Dva i po muškarca“, glumica Končata Ferel, poznata po ulozi Berte, pretrpela je težak srčani udar nakon kog je završila na respiratoru i trenutno joj se lekari bore za život.

Two and a Half Men actress Conchata Ferrell was recently transferred to a long-term care facility after spending more than four weeks in the ICU. https://t.co/uLYPgfz5NE pic.twitter.com/hlUvGPuzAF

