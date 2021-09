Vucic za Klajne cajtung: Proizvodicemo kinesku i rusku vak

BEČ – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u intervjuu za austrijski dnevni list „Klajne cajtung“ najavio je da će narednih dana biti postavljen kamen temeljac za potpuno novu fabriku koja će u našoj zemlji proizvoditi kinesku vakcinu protiv korona virusa i podsetio da se prva komponenta ruske vakcine Sputnjik V već proizvodi u Srbiji, a da se trenutno radi na tome da se proizvodi i druga komponenta tog cepiva.

On je za ovaj list istakao i da će Srbija, kada je reč o zaštiti životne sredine, na probleme odgovoriti ozbiljnom politikom, ali da neće, kako je rekao, odustati od industralizacije zemlje.

Vučić je primetio da je otpor vakcinaciji protiv korona virusa očigledno univerzalni, a ne problem samo jedne zemlje.

„Zašto je to tako – ne razumem. Međutim, teorije zavere i negativne poruke očigledno bolje dopiru od pozitivnih. U tome ulogu igraju i društvene mreže, kao i činjenica da ljudi svoje slobode vide i u nerazumnim stavovima“, objasnio je Vučić razloge zbog kojih je u Srbiji došlo do usporavanja vakcinacije.

Na pitanje kako se Srbija ophodi prema temama zaštite životne sredine, on je istakao da ta tema postaje sve važnija, jer ljudi u Srbiji vide da raste životni standard, da se grade nove fabrike i putevi.

„Pitanje je da li je to stvarno najvažnija tema ili samo jedna važna tema. Tu je reč i o političkoj zloupotrebi. Mi ćemo na to odgovoriti ozbiljnom politikom, što znači poboljšanjem kvaliteta vazduha i vode, u šta ćemo mnogo novca investirati“, objasnio je on.

Vučić je podsetio da plan „Srbija 2025″ predviđa da se više od 120 opština priključi na kanalizacionu mrežu, kao i da se u svim gradovima izgrade postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te da se uklanjaju iz vodovodne mreže azbestne cevi. „Sve ćemo to da uradimo, ali neću učestvovati u deindustrijalizaciji Srbije. Želimo još više industrije i fabrika, i moramo naći srednji put između zaštite životne sredine i privrede, ali ne po cenu da naša privreda ne raste dalje“, rekao je on. Upitan za evropski put Srbije i kako gleda na umor od proširenja u EU, Vučić je kazao da su šefovi diplomatija Unije na nedavnom sastanku ukazali da Srbija napreduje po pitanju vladavine prava, pri čemu se, konstatuje, uvek dodaje da to još nije dovoljno. „I kod usaglašavanja sa spoljnom politikom EU podigli smo usaglašenost sa 46 na više od 62 odsto. Verujem da ćemo do kraja godine otvoriti pojedine klastere prema novoj pristupnoj metologiji. Ali, za nas je važno da znamo da smo iskreno na evropskom putu, međutim, moramo gledati i na naš privredni rast i ne možemo čekati dok se promeni raspoloženje u EU. Želimo da učinimo sve kako bi postali članica EU i nemamo nijedan drugi put, ali zbog toga sigurno nećemo imati loše odnose prema Rusiji i Kini“, poručio je on.

(Tanjug)

