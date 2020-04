Vuhan izašao iz izolacije posle 76 dana (video, foto)

Kineski grad Vuhan, u kom je počela pandemija virusa korona, izašao je iz izolacije posle 76 dana.

Jedanaest miliona stanovnika Vuhana sada mogu da napuste grad bez posebne dozvole pod uslovom da aplikacija na pametnom telefonu pokazuje da su zdravi i da nisu bili nedavno u kontaktu sa nekim za koga je potvrđeno da ima ovaj virus, prenosi B92.

Tako ovaj grad završetkom blokade počinje još jedan eksperiment – vraćanje na poslovanje i običan život dok se istovremeno sprečava da se bolest ponovo pojavi.

#Wuhan celebrating official lockdown break…good news for all pic.twitter.com/7wYOw8z0oe

Otvaranje grada obeleženo je svetlosnom predstavom sa obe strane reke Jangce, a na oblakoderima i mostovima prikazivane su animirane slike zdravstvenih radnika kako pomažu pacijentima uz reči „herojski grad“, naziv koji je predsednik Si Đinping dodelio gradu Vuhanu.

​Duž nasipa i mostva ljudi su mahali zastavama i uzvikivali „Idemo, Vuhan“ i pevali kinesku himnu.

Saobraćaj je ubrzo počeo da se kreće preko ponovo otvorenih mostova, tunela, naplatnih stanica, a stotine ljudi čekalo je na prve vozove i letove iz grada, mnogi se nadajući da će se vratiti na radna mesta drugde u zemlji.

Wuhan is back to life

After 76 days of #lockdown Wuhan won the fight against #COVID19#Wuhan pic.twitter.com/VO6fwz3iQl

— Hemna Baloch (@HemnaBaloch10) April 7, 2020