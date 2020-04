Za dve nedelje više od 120 miliona dinara novčanih kazni

Prekršajni sudovi u Srbiji izrekli su ukupno više od 120 miliona dinara novčanih kazni tokom prve dve sedmice od donošenja Uredbe o zabrani kretanja na javnom mestu tokom vanrednog stanja, a radi sprečavanja širenja korona virusa.

Kažnjeno je ukupno 2.406 osoba, različite starosne dobi, novčanim kaznama od 50.000 do 150.000 dinara zbog prekršaja po tri osnova, kažu za Tanjug u pravosudnim organima.

U odnosu na podatke od pre pet dana, broj prekršajno kažnjenih osoba, zaključno sa 7. aprilom, porastao je za 1.128, a dupliran je i ukupni iznos izrečenih novčanih kazni.

Zbog kršenja naredbe kojom je ograničeno kretanje starijima od 65, odnosno 70 godina, kažnjene su 1.024 osobe.

Takođe, zbog kršenja ograničenja kretanja od 17 do 5 sati, a subotom do 15 sata, do sada je su kažnjeno 1.378 osoba.

Za sada su samo četiri osobe kažnjene zbog šetnje parkom i rekreativnom površinom uprkos zabrani.

Najviše prekršaja zabeleženo je proteklog vikenda, kada je policijski čas trajao od subote u 13 sati do ponedeljak u 5 sati.

Tada je kažnjeno 443 ljudi.

Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni zbog prekršaja je 121.231.020 dinara.

U nekim slučajevima izrečene novčane kazne građani su odmah platili, dok će ostale verovatno čekati na pravosnažnost nakon žalbe.

Uredbom Vlade od 21. marta ove radnje su predviđene kao prekršaji za koje se može izreći kazna od 50.000 do 150.000 dinara.

