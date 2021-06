Za unapređenje stabilnosti u regionu 3,35 miliona evra

BEOGRAD – Nemačka nevladina organizacija „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“, uz pomoć nemačke vlade u 2021. do kraja 2022. realizuje 3,35 miliona evra vredan program „Socio-ekonomsko osnaživanje Zapadnog Balkana“, čiji je primarni cilj unapređenje socio-ekonomske stabilnosti regiona, kroz Nemačku razvojnu saradnju, saopštila je danas ta nevladina organizacija.

Cilj programa je stvaranje mehanizama i mreže za osnaživanje i socijalnu inkluziju marginlizovanih grupa uključujući i mere za oporavak privrede od posledica izazvanih kovid-19 krizom.

U fokusu aktivnosti u svim zemljama Zapadnog Balkana jeste stvaranje novih radnih mesta kao i podrška postojećim mikro i malim biznisima, pogođenim pandemijom korona virusa.

Podrška će biti obezbeđena socijalno ranjivim grupama žena, mladih, osoba sa invaliditetom, osuđenim i bivšim osuđenim licima koja su odslužila kaznu zatvora, kao i lokalnim zajednicama kroz ekonomsko osnaživanje, koje uključuje izgradnju ličnih i profesionalnih veština.

Očekivano je da će Help do kraja programa, na Zapadnom Balkanu podržati najmanje 470 mikro i malih biznisa.

Najmanje 900 osoba će unaprediti svoje lične i profesionalne veštine.

Biće podržano 18 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija, i realizovano najmanje 15 lokalnih inicijativa, kao i socijalna platforma operativna na regionalnom nivou.

Zamenik direktora organizacije Help Timo Štegelman kaže da Help podržava napore porodica niskih primanja, žene, mlade, osuđena lica i one koji su odslužili kaznu zatvora, osobe sa invaliditetom, da dugoročno poboljšaju uslove života sopstvenim radom i na taj način osnažuju lokalne zajednice.

Direktorka organizacije Help u Srbiji Aleksandra Brkić rekla je da će Help ovim programom u Srbiji podržati najmanje 80 malih biznisa u generisanju prihoda, kao i 25 žena iz ranjivih, teže zapošljivih grupa, uključujući osobe sa invaliditetom, i najmanje 10 bivših zatvorenika.

„Nastavljamo i sa unapređenjem programa tretmana u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, odnosno resocijalizacijom, kroz koju će biti pružena podrška u 12 zatvora u Srbiji“, kaže Brkić.

Kako se navodi, najmanje 400 ljudi imaće mogućnost da specijalizovanim poslovnim i stručnim obukama unapredi svoje lične i profesionalne kapacitete.

Help je od 1999. do 2021. godine u Srbiji realizovao više od 100 projekata podrške stanovništvu vredne više od 50 miliona evra, od hitne humanitarne pomoći, stambenih rešenja do projekata usmerenih ka održivom razvoju uz donatorsku podršku EU, Nemačke, Švedske i drugih.

(Tanjug)

