„Za vikend nove mere“

Ana Brnabić, premijerka Srbije, izjavila je danas da će, u sklopu mera protiv širenja korona virusa, insistirati da se svi koncerti otkažu, a da će gotovo sigurno biti novih mera za vikend.

Brnabićeva je povodom eventualnih novih mera za suzbijanje epidemije kovida 19 rekla da joj je najpre neverovatno i da je začuđena time da se u ovom teškom trenutku organizuju koncerti u Beogradu.

„Mi ćemo razgovarati sa predstavnicima Grada Beograda da vidimo kako se to desilo i insistiraćemo da se svi koncerti otkažu. To je suprotno svim pravilima i merama i tražićemo da se organizatori kazne. To nije pozorišna predstava ili neki kulturni događaj“, navela je Brnabićeva.

Kada je reč o pogoršanju epidemiološke situacije, premijerka je kazala da vakcinacija pomaže da ne bude još gora, ali da će gotovo sigurno biti novih mera za vikend.

Ne razmišljamo o obaveznoj vakcinaciji

Premijerka je izjavila danas u Inđiji da se ne razmišlja o uvođenju obaveze vakcinacije i da bi to bilo suprotno svim standardima ljudskih prava.

„Vakcinacija je veoma važna, ali ne možemo da je učinimo obaveznom jer ima kategorija stanovništva koje ne mogu da prime vakcinu i o tome mogu da govore lekari. Ali svi mi koji možemo da je primimo, građanska nam je dužnost da to učinimo jer time štitimo i te ljude koji ne mogu“, kazala je Brnabićeva, preneo je Tanjug.

