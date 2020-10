Zaev i Hoti: Odnosi Severne Makedonije i Kosova vrlo dobri

Premijeri Severne Makedonije i Kosova, Zoran Zaev i Avdulah Hoti ocenili su danas u Skoplju da su odnosi tih zemalja vrlo dobri, a da će biti intenzivirani sednicom dveju vlada.

Zaev je na konferenciji za medije ocenio da Kosovo i Severna Makedonija imaju odlične bilateralne odnose i uspešnu saradnju vodjenu principima medjusobne podrške i poštovanja.

„Kao doprinos dobrim medjususedskim odnosima očekujem da će slanje 44 pripadnika naše armije u sastav KFOR-a osigurati stabilnost i bezbednost na Kosovu i u regionu“, rekao je on.

Istakao je da unapredjenje odnosa suseda nosi stabilnost i prosperitet za celi region te je u tom svetlu pozdravio Vašingtonski sporazum koji su potpisale Kosovo i Srbija.

„Ujedno dajem podršku dijalogu Beograda i Prištine kojim posreduje EU. Iskreno želim uspeh i podržavam zajedničko prihvatljivo rešenje koje će da garantuje i učvrsti mir i bezbednost u našem regionu, da donese prosperitet za sve gradjane i ubrza poces evrointegracija“, istakao je Zaev.

Rekao je i da očekuje da se Kosovo uključi u pregovore za Mali Šengen koji ima za cilj saradnju u regionu uprkos otvorenim političkim pitanjima.

Trgovinska razmena Kosova i Severne Makedonije, naveo je Zaev, zaključno sa avgustom ove godine i uprkos pandemiji korona virusa bila je blizu 170 miliona evra.

Premijer Kosova Avdulah Hoti je čestitao premijeru Zoranu Zaevu na značajnim koracima koje je preduzeo u prethodnom mandatu, koji su izuzetni i čije donošenje u politici ponekad zna da košta i političke karijere jednog premijera.

„To su odluke koje otvaraju put razvoju. Postizanje sporazuma sa Grčkom je vaš izuzetan uspeh uz podršku medjunarodnih prijatelja i saveznika. To je dobar korak kako treba da se normalizuju odnosi u celom regionu“, kazao je Hoti na zajedničkoj konferenciji za medije.

Takodje je čestitao na velikom napretku ka evropskim integracijama i na razvoju regionalnih inicijativa, kojima Kosovo očekuje da se pridruži i da radi na punoj normalizaciji odnosa u regionu.

„Mi i region imamo mnogo toga da naučimo u reformama koje ste izveli tokom 30 godina državnosti, posebno u ekonomskoj sferi, čime je vaša zemlja postala jedan od najvećih reformatora u svetu“, kazao je Hoti.

U ime Vlade i naroda Kosova Hoti se zahvalio na snažnoj koordinaciji dveju vlada u periodu borbe protiv pandemije, gde su gradjani obe zemlje prevazilazeći birokratske procedure slobodno i brzo kretali da bi ispunjavali svoje potrebe.

Kosovski premijer je rekao da je zadovoljan što postoji saglasnost za brže kretanje napred u nekim od značajnih pitanja kao što su izgradnja zajedničkog graničnog prelaza, povezivanja Prištine sa gasom iz Makedonije, za izradu studije izvodljivosti za auto put Tetovo Prizren.

„Naše privredne komore i asocijacije preduzetnika biće u uskoj koordinaciji sa onima u Makedoniji kako bi se intenzivirala saradnja, ali i da identifikuju svaku smetnju koju mi možemo imati izmedju naše dve zemlje. Naša ekonomska saradnja se ne ograničava samo na vrednosti uvoza i izvoza koje imamo već prevazilazi to i prisutna je i u oblasti usluga“, kazao je on.

Hoti je istakao da će na sastanku dve vlade biti sagledani već potpisani sporazumi, kao i da će biti potpisani novi.

Odgovarajući na pitanje novinara o optužnici protiv predsednika Kosova Hašima Tačija i predsednika DPK, Kadri Veseljija Hoti je rekao je na Kosovu ustaljena praksa da se odgovara na pozive sudova i da se poštuju njihove odluke.

„Uvek treba da počnemo od principa da je svako ko može biti uključen u te procese nevin dok nema konačne odluke suda. U ovom sudu i drugim sudovima se ne sudi borbi naroda Kosova za slobodu i nezavisnost i treba do kraja da se poštuje princip nevinosti do konačne odluke suda. I u prošlosti kada su razni lideri institucija i politike bili uključeni u ove slučajeve pokazali smo potrebnu državnu odmerenost da bi do kraja poštovali nezavisnost institucija pravosudja“, kazao je Hoti.

Tokom posete Makedoniji kosovski premijer se susreo sa predsednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim, predsednikom parlamenta Talatom Džaferijem, prvim zamenikom premijera Artanom Grubijem i liderom Demokratske unije za integracije Alijem Ahmetijem.

U ambasadi Kosova u Skoplju Hoti će sa podsekretarom za ekonomski razvoj, energetiku i životnu sredinu SAD Meit Mrah potpisati Memorandum o saradnji Kosova i SAD za stvaranje čistih 5G mreža.

(Beta)

