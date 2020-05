Zapadnom Balkanu pare i uopštena podrška, ali nema besplatnog ručka

Evropska unija je Zapadnom Balkana namenila pozamašnu finansijsku podršku za oporavak od epidemije korona virusa bez izričitog obećanja za članstvo, a ponuda znači takodje da „nema besplatnog ručka“, ocenjuju danas mediji i analitičari u EU posle samita evropskih i zapadnobalkanskih vodja.

Jer, kako predočavaju, Unija traži uvreženje vladavine zakona i temeljnih vrednosti u regionu kao uslov za članstvo.

Nemački list Frankfurter algemajne cajtung smatra da Evropska unija treba da „igra otvorenim kartama“ i „veže bliže države Zapadnog Balkana za EU, ali ne dajući im članstvo za neko vreme“.

Frankfurtski dnevnik postavlja pitanje „zašto se s regionom ne bi uspostavilo povlašćeno partnerstvo, učvršćeno finansijskom podrškom… ako dugoročnije nema izgleda za članstvo“, jer bi se tako „sprečilo da region sve više zapada u autoritarne režime i dolazi do sve jačeg geopolitičkog nadmetanja“.

Osvrti se svode na to da su čelnici EU potvrdili uopštenu „evropsku perspektivu“ za region, da su imali na umu i geopolitičke razloge i upliv Kine i Rusije na „prednje dvorište“ Unije, da ih je žacnula izjava srpskog predsednika Aleksandra Vučića da je „prijateljstvo EU bajka“, pa su naknadno „okrenuli ploču“ i otvorili vrata za isporuke medicinske opreme Srbiji.

Ali se posebno podvlači da su, uz najavu za jesen značajnije ekonomske pomoći i investiranja u dugoročniji ekonomsko-socijalni boljitak Zapadnog Balkana, evropska 27-orica predočili da će oni koji žele članstvo u Uniji to moći da ostvare jedino ako budu opipljivo napredovali u snaženju vladavine zakona, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, uz uvreženje slobode izražavanja i drugih temeljnih vrednosti Unije.

A to znači, primećuje italijanski dnevnik Republika, da EU dreši kesu, ali da za Zapadni Balkan takodje „nema besplatnog ručka“ i samo oni koji dokažu da ispunjavaju merila i uslove mogu očekivati da im EU otvori vrata, mada sad ima više volje da se parama i otvaranjem pristupa institucijama i politikama Unije regionu pomogne da nadoknadi zaostajanje.

Briselski poral Euobserver je mišljenja da EU jeste „ponovila ‘bračnu ponudu’ kandidatima sa Zapadnog Balkana“ i to se ogleda u poruci da „EU ponovo ističe neopozivu podršku evropskoj perspektivi“ regiona.

Nemački dnevnik Frankfurter algemajne cajtung poziva Evropsku uniju da „igra otvorenim kartama“ i, što odražava mišljenja i nekih nimalo beznačajnih krugova u Uniji, „veže bliže države Zapadnog Balkana za EU, ali ne dajući im članstvo za neko vreme“.

Ponavljajući ranije stavove vladajućih krugova u Berlinu, Parizu i još nekim prestonicama Unije, Frankfurter algemajne cajtung postavlja pitanje „zašto se s regionom ne bi uspostavilo povlašćeno partnerstvo, učvršćeno finansijskom podrškom?“

„To bi, naravno, zahtevalo igru otvorenih karata“, ukazuje nemački dnevnik i navodi da se „obe strane drže procesa proširivanja, što je prazna ljuštura bez sadržine“.

„Ako nema govora o punopravnom članstvu za doglednu budućnost, onda EU mora to reći“ i, podvlači Frankfurter algemajne cajtung, „jasno staviti do znanja šta se na mesto toga može učiniti kako bi se sprečilo da region sve više zapada u autoritarne režime i dolazi do sve jačeg geopolitičkog nadmetanja u evropskom unutrašnjem dvorištu“.

U medijima su se čula i nezvanična mišljenja diplomata i zvaničnika u EU da upliv Kine i Rusije i nije tako bitan, jer je Zapadni Balkan u ogromnoj meri ekonomski, tehnološki i trgovinski povezan, pa delom već i ugradjen u strukture Unije, odakle dolazi i najviše investicija.

Tako i Natali Toči, direktorka italijanskog Instituta za medjunarodna pitanja i savetnica visokog predstavnika EU Žozepa Borela, skreće pažnju na to da „nema opasnosti da Zapadni Balkan otplovi ka ‘kineskom Eldoradu’, već da se taj region uruši socijalno, ekonomski i demokratski pod težinom sadašnje epidemije (korona virusa) i stvarnog stanja koje je pandemija izbacila na videlo“.

Španski dnevnik Mundo zaključuje da je video konferencija vodja EU i Zapadnog Balkana „odraz napora Evropske unije da izbegne takav dramatičan rasplet“.

(Beta)