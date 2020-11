Zašto su peti i deseti dan najvažniji za osobe koje imaju kovid-19?

Lista simptoma kovida-19 poprilično je duga, ali osobe koje imaju tipične simptome obolevaju u prvih nekoliko dana od početka infekcije. Početni dani zaraze mogu biti prilično zbunjujući, naročito jer neki imaju samo blage simptome, a kod nekih se ne manifestuju nikakvi simptomi. Međutim, tek između petog i desetog dana zaraze može se utvrditi stvarna ozbiljnost bolesti.

Stručnjaci navode da se upravo u tom razdoblju može utvrditi hoće li pacijent doživeti neke komplikacije zbog kovida-19. Kada se kod osobe detektuje kovid, jedna od prvih stvari koje treba uraditi je traženje simptoma i broja dana tokom kojih je osoba imala simptome.

Pretpostavlja se da većina ljudi počinje da razvija simptome 2-3 dana nakon što se virus inkubira u telu. Prva faza je obično virusna reakcija, a u drugoj fazi imunološki sistem pokreće akciju. Iako imunološki sistem proizvodi antitela, može doći do prekomerne stimulacije sistema i pogoršanja stanja kod pacijenta, a to se obično događa oko šestog ili sedmog dana infekcije. To je vreme kada stvarna bitka protiv kovida započinje kod mnogih ljudi. U razdoblju između petog i desetog dana može doći do “drugog talasa” simptoma koji mogu biti ozbiljniji.

Koliko dugo traje oporavak?

Kod većine ljudi oporavak traje oko tjedan dana ili deset dana. Nakon tog razdoblja počinju nestajati simptomi i osoba se počinje oporavljati. Ovo uglavnom vrijedi kod osoba koje imaju blagi ili umjereni oblik infekcije.

Međutim, kod osoba s težim slučajem kovida, u razdoblju od petog do desetog dana infekcija mogu početi problemi. Lekari navode da takvi pacijenti najpre mogu osetiti poboljšanje, nakon čega se pojavi drugi talas simptoma. Stručnjaci od pacijenata traže da prijave simptome i zdravstveno stanje tek nedelju dana nakon dijagnoze jer tek u tom razdoblju mogu proceniti hoće li osoba imati blagi ili teški slučaj kovida, prenosi “N1“.

Najveće komplikacije i pogoršanja simptoma najčešće se javljaju kod osoba koje već imaju neka postojeća medicinska stanja ili su starije dobi. U nekim slučajevima, mlađe osobe koje mogu doživeti komplikacije mogu primetiti pogoršanje simptoma nakon 12-14 dana.

Koji se problemi mogu javiti nakon nedelju dana izolacije?

Iako se simptomi poput bola u telu, umora, iscrpljenosti i kašlja mogu zadržavati duže vrijeme, pacijenti mogu očekivati pogoršanje respiratornih simptoma – otežano disanje, bol u grudima, nelagoda, težina. Mogu biti prisutni i simptomi poput zbunjenosti i delirijuma.

Treba obratiti pažnju i na temperaturu. Ako temperatura ne padne do 9. ili 10. dana infekcije, to bi moglo upućivati na upalu pluća ili infekciju krvi.

Iako svaki pacijent neće možda imati isti razvoj simptoma, važno je slušati svoje telo i preduzeti potrebne korake. Ako ste u kućnoj izolaciji, obratite se svom lekaru koji će vam objasniti kada je vreme za odlazak u bolnicu i na šta treba obratiti pažnju, piše E-Times.

