Zavladao i virus straha: Građani jure kod lekara i na najmanji simptom korone

Bojim se da su građani Srbije u izuzetno nepovoljnoj situaciji, sluđeni svim preporukama koje dobijaju, i samim tim je normalna reakcija da se na minimalnu pojavu simptoma virusa korona javljaju lekaru. Ako već ne znamo dovoljno o kovidu 19, zastupnik sam toga da je bolje da se jave u kliniku i na najmanji simptom, pa će bar psihološki biti mirni.

Ovo za Sputnjik kaže načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, psihijatar dr Ivica Mladenović u vezi sa pojavom da se veliki broj građana poslednjih dana javlja lekarima i na najmanji simptom virusa kovid 19.

Prema rečima našeg sagovornika, trebalo bi imati u vidu da je korona zaista realna nepoznanica, i sve što je nepoznato sa sobom nosi strah.

Odlazak kod lekara na najmanji simptom korone

„Strah jeste odbrambeni mehanizam i on u stvari ima za zadatak da digne nivo i funkcionalnost sistema na jednu razinu koja će biti funkcionalna, ali strah može da bude i parališući. Tako da bih krenuo od toga da korona jeste nepoznanica sama po sebi, i ja se bojim da praktično u celom svetu postoji reakcija koju ne možemo svakako nazvati paničnom, ali je reakcija koja nije adekvatna i koja ne daje nadu narodu da smo na pravom putu“, smatra psihijatar i navodi primer Svetske zdravstvene organizacije koja i sama donosi, pa povlači određene smernice.

Bazirajući se na situaciju u Srbiji, Mladenović kaže da je aktuelno povećanje broja novoobolelih dobro sa stanovišta epidemiološke nauke, jer je to jedini mogući način da se prevaziđe neka infekcija, odnosno oboljenje. To je švedski model koji je pretrpeo brojne kritike, dodaje on.

Sagovornik Sputnjika tvrdi da postoji nešto što je u ljudskoj suštini, odnosno prirodi, a to je da na sve što je nepoznato deluje sa ponašanjem koje je na jedan način slično panici, a koje je vezano i za razvoj magijskog mišljenja, tako da postoje mnoge osobe koje koriste takve situacije da bi davale neke savete koji su daleko od stručnih, a i od zdravorazumskih.

Lekar za psihološki mir

„Građani se na minimalnu pojavu simptoma javljaju u zdravstvene ustanove, koje su, kako čujemo u medijima, sada prepunjene i prave trijažu, daju savete da li je to nešto što treba dalje pratiti ili tretirati kod kuće. Tako da mislim da je pravi način da se jave svom lekaru. Bilo koja druga sugestija i savet bio bi pogrešan. Da li treba i na najmanji simptom da se jave to jeste diskutabilno, ali sam zastupnik toga da je bolje da idu kod lekara jer će biti bar psihološki biti mirni, što ne znači da će se stanje srediti“, smatra Mladenović.

On svoju tvrdnju obrazlaže time da je u ovoj situaciji nemoguće da neko sam proceni da li ima simptome korona virusa ili obične prehlade. Takođe smatra da će većina ljudi, odnosno 80 do 90 posto infekciju proći asimptomatski. Od onih deset posto koji imaju simptome, kako kaže, samo deset ili petnaest posto zahteva određeni tretman, a taj broj predstavlja tri do pet posto ukupno pozitivno testiranih pacijenata:

„Postavlja se pitanje ko će preuzeti odgovornost da odredi ko su tih 3 do 5 posto, a svakako to ne mogu laici. To je odgovornost, odnosno zadatak zdravstvenog sistema“.

Korona na pijedestalu koji joj ne pripada

Psihijatar navodi da je stanje povećanog straha od virusa korona među ljudima uzrokovan davanjem značaja virusu većeg nego što je potrebno.

„Ja se bojim da smo mi prešli granicu kada je moguće konstruktivnije reagovati, jer mi smo sami digli koronu na jedan pijedestal koji joj po meni ne pripada. I to sa svim onim što je preduzeto u prvih par meseci, sa merama koje su bile hiperrestriktivne, onda smo došli u drugu fazu kada smo sve to pustili što lično smatram da je dobro jer je to jedini način da se proširi infekcija, ali se ne slažem sa establišmentom odnosno ljudima koji donose odluke, da je to produkt neposlušnosti naroda, već činjenice da je jednostavno data dupla poruka. Prva je bila hiperrestriktivna, a druga hipertolerantna, i kada imate takvu situaciju onda će narod svakako odabrati ovo drugo“, kaže Mladenović.

(Sputnjik)

