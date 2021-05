Zbiljić: Iza Vojvodine uspesna sezona, pred nama novi palnovi

NOVI SAD – Za četiri sezone, koliko je na čelu Upravnog odbora Odbojkaškog kluba Vojvodina, Dragoljub Zbiljić, taj klub je osvojio isto toliko šampionskih titula, Kup Srbije i dva Superkupa.

Vojvodina se kroz kvalifikacije plasirala u jednu grupnu fazu Lige šampiona, a posle mnogo godina novosadski klub izborio je za Srbiju, a time i za sebe kao prvaka, igranje najjačeg evropskog klupskog takmičenja bez kvalifikacija.

Infrastukturno je potpuno obnovio i nadgradio klub, a ima još mnogo planova i ideja.

Zbiljić za klupski sajt kaže da veruje da je tajna uspeha u posvećenosti, poslovanju, idejama i ambicijama.

Proteklu sezonu ocenjuje kao uspešnu, ali nije zadovoljan svim njenim segmentima, pre svega rezultatom u Kupu Srbije, u kojem je Vojvodina došla do polufinala gde ju je eliminisao Radnički.

„Reputaciono mi ne možemo na taj način gubiti. Nije me zabrinuo poraz, jednostavno to se desi, ali ono što Vojvodina ne sme sebi da dozvoli to je način na koji smo igrali u Kragujevcu. Moram da priznam, imam osećaj da smo potcenitili protivnika i ušli nonšalanto u meč“, kaže Zbiljić.

Podseća da je cenu toga odmah platio trener Gavrančić, a što setiče postavljanja Slobodana Boškana na njegovo mesto ističe da nije bilo jednostavno.

„Godinu dana sam morao da ga nagovaram, jer ideja tinja odavno. Dobro je odregovao u završnici sezone, ali ovo tek treba da se pokaže kao dobra odluka. Za mene je Boškan, posle Gajića, najbolji srpski trener“, ističe Zbiljić.

On podvlači da je osim šampionske titule i obezbeđene grupne faze Lige šampiona, jako važno i to što su skoro svi poslovni partneri ostali uz Vojvodinu u sezoni koja je bila teška na svim poljima zbog pandemije korona virusa.

Za narednu sezonu najavljuje brendirani autobus, na kojem će na srpskom i engleskom pisati „Šampioni Srbije“.

Takmičarski, nada se povoljnom žrebu za Ligu šampiona i dobroj igri koja uz pomoć publike treba da dovede do atmosfere koja može doneti bar dve pobede kod kuće i jedne u gostima, za prolaz dalje.

U Srbiji, ističe, dominacija se podrazumeva.

Po završetku sezone Upravni odbor i menadžment odmah su krenuli i u realizaciju novog projekta – agencije unutar kluba koja bi se bavila sportskim menadžmentom i imala svog agenta koji će zastupati igrače.

Agenciju će voditi doskorašnji trener u Vojvodini Đorđe Đurić.

Kako ko napuni 18 godina, objašnjava Zbiljić, biće mu ponuđeno da potpiše ugovor prema kojem će Đurić dalje da voditi računa o njihovim karijerama.

„Jednostavno, imamo potrebu da posle silnih talenata koje smo pretvorili u odlične igrače, sada već razmišljamo o interesima kluba. Ne možemo stalno da pravimo generaciju koja treba da odgovori određenim zahtevima, a onda da igrači odu, kako to oni kažu, u jaču ligu. Pitanje je da li je svaka liga napolju jača i da li je to dobro za njihov napredak. Mnogo njih se utopi i nestane sa scene, a nama je važno da to sprečimo“, navodi Zbiljić.

Kaže da je određeni broj igrača je već potpisao, a da se za neke čeka pristanak roditelja.

„Momci koji ovde igraju valjda treba da veruju u instituciju kluba više nego u nekog menadžera koji živi na 500 km odavde i pozove ih dva puta mesečno. Očekujem da postoji zdrava logika i da ćemo napraviti dobru bazu za dalji period“, zaključuje Zbiljić.

(Tanjug)

