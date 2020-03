Zbog izjave Merkelove o koroni zanemela cela sala (foto)

Nemačka kancelarka Angela Merkel procenila je da bi između 60 i 70 odsto nemačke populacije moglo da se zarazi koronavirusom u nekom trenutku.

Merkel je ovu zastrašujuću prognozu saopštila tokom obraćanja u Parlamentu, a mediji prenose da je cela sala u trenutku zanemela.

Ona je dodala i da bi, u zavisnosti od toga kako se zaraza bude širila, moglo da dođe do dodatnih otkazivanja događaja i okupljanja u Nemačkoj. Postoji i mogućnost odlaganja parlamentarnog protokola. Međutim, Bild piše da Merkel nije pozvala na sprovođenje konkrenih mera za suzbijanje zaraze, i samo je predstavila sa čime bi nacija mogla da se suoči u budućnosti.

