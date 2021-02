Zbog testa ubuduće ređe kod firzera?

BEČ – Nove epidemiološke mere austrijske vlade uticaće na navike srpske dijaspore u Austriji, posebno kada je reč o odlasku kod frizera.

Naime, za odlazak kod frizera, masera, u salon lepote, od ponedeljka je potreban negativan test na korona virus, ne stariji od 48 sati.

Kako sada stvari stoje, na termin kod frizera moraće da se čeka više nedelja.

Naime, kao da su se građani uželeli dobre frizure, gotovo svi frizeri tvrde da su na više nedelja popunili sve termine.

„Kada sam čula da će konačno otvoriti frizeri odmah sam nazvala I tražila termin još ove nedelje. Jedva čekam da se frizer pobrine o mojoj, zbog korone, zapuštenoj kosi. Međutim, moraću da pogledam da uradim test na vreme, kako ne bi bilo problema i kako me to ne bi sprečilo“, ukazuje Milanka Stojić iz Beča.

Ona kaže da, iako je test besplatan, on iziskuje napor da se ode na testiranje.

„Isto tako, sa testiranjem, povezan je i uvek strah da rezultat ne bude pozitivan. Malo se i plašim testiranja, ali zbog frizera moraću da prevaziđem taj strah „, dodaje Stojićeva.

„Ili ćemo zarasti u kosu i obrve, ili ćemo se testirati. Ta mera nije tako strašna jer se relativno retko ide kod frizera. A i test je besplatan i brzo. Da li je i tačan, ne zna se niti će se znati“, kaže Goran Novaković iz Beča.

Perica Ilin iz Beča ukazuje da se toliko toga dogodilo u proteklih godinu dana, od kada traje ovo stanje, da čovek više ne zna šta da misli o novim merama.

„Nadam se da će ovo sa frizerima biti samo privremeno „, dodao je Ilin.

On, međutim, ukazuje da su se mnogi, tokom pandemije snašli i pronašli privatne frizere, koji ih kod kuće šišaju.

„Jedna moja prijateljica je frizerka i privatno prima sve vreme mušterije, a među njima je čak sedam policajaca. Jednog sam i lično sreo kod nje. On se plaši, I poksusava da sakrije da koristi te usluge u vreme kada je zabranjeno, jer to može, kako mi je rekao, ugroziti njegovu karijeru“, kazao je on.

Ilin ističe da, kako napreduje vakcinacija u Austriji, predstoji i da za odlazak u kafiće uvedu testove.

„Meni lično to više nedostaje, to ćaskanje sa prijateljima. Ali ubrzo će 1. maj, kada sam sebi u glavi zacrtao kraj ove pošasti“, rekao je on.

Darinka Spasić kaže da je, za vreme pandemije, problem zatvaranja frizerskih salona, rešila time što je pronašla “ privatnog frizera“.

Nikakve moguće kazne za nepoštovanje epidemioloških mera, kaže, neće je sprečiti od redovnog odlaska kod frizera, jer je to nešto što je među najvažnijim potrebama jedne žene.

(Tanjug)

