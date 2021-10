Zelenović (ZZS): Podržavamo obaveznu vakcinaciju protiv kovida u javnom sektoru

Uvođenje kovid propusnica koje važe samo posle 22.00 sata, dovelo je do još veće pometnje i do očiglednog neslaganja struke i vlasti, ali neće dovesti do očuvanja zdravlja i života građana, izjavio je danas lider Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović.

Zelenović, koji je i lider Otvorene građanske platforme AKCIJA, je u pisanoj izjavi naveo da se ta stranka i ta građanska platforma zalažu za obaveznu vakcinaciju u javnom sektoru.

„Svako ko radi za državu mora biti vakcinisan. Moramo da obezbedimo podsticaje za privrednike da ljudi mogu organizovati u svojim kompanijama vakcinaciju da im se za to daju poreske olakšice. Mi moramo da dođemo do 75 odsto vakcinisanih, da ne bismo imali 60 mrtvih svakog dana“, kazao je Zelenović.

On je dodao da je pandemija korona virusa „samo ogolila probleme u zdravstvu koji su postojali mnogo pre kovida“.

„Vlast je pokazala u startu da je nesposobna da uspostavi red. Vakcinisano je svega 40 odsto stanovništva i to direktno ugrožava život građana Srbije. Ovakvo uvođenje kovid propusnica je još i protivustavno i nezakonito. Da bi se kontrolisale propusnice moraju postojati ovlašćena lica za to. Ne možete da pustite vlasnika ili radnika kafane da proverava lične podatke građana i to da li je neko vakcinisan ili nije“, rekao je Zelenović.

(Beta)

