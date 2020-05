Žestok sukob TV voditeljke i Trampa: „Ti si bolesna osoba“ (video)

Američka TV voditeljka Mika Brzezinski oštro se obrušila na Donalda Trampa nakon njegove opaske da se njen muž, ujedno i bivši potpredsednik iz Obamine administracije, možda izvukao s ubistvom, piše BBC.

Calling out Donald Trump for what he is. pic.twitter.com/mcLHV68Cif

Naime, Tramp je na Tviteru, čini se, pokušao da dovede u vezu voditelja na MSNBC-u Džoa Skarboroa sa smrću svoje pomoćnice od pre dvadesetak godina, što je teorija zavere koju je policija odavno opovrgla.

– Donalde, ti si vrlo bolesna osoba – rekla je voditeljka Mika braneći svoga supruga.

Takođe je uputila Tviteru da ukloni predsednikove sporne objave.

– Opet tvituje razne teorije zavere o Džou, lažno ga optužujući za ubistvo’, rekla je Brzezinski tokom emisije ‘Morning Joe’ na MCNBC-u pa se nakon toga obratila direktno Trampu.

– Donald, ti si bolesna osoba. Ti si stvarno okrutna, bolesna i odvratna osoba – oštro je reagovala Brzezinski.

MSNBC’s Mika Brzezinski wants Trump blocked by Twitter: ‘A call is being set up’https://t.co/Efk9QUCXgs

If you can’t take it, then start behaving! ⁦@realDonaldTrump⁩

— Bill (@calm_h20) May 21, 2020