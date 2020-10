Zlato za vojne sportiste Ćuluma i Kukolja u Dubrovniku

BEOGRAD – Vojni sportisti Žarko Ćulum i Aleksandar Kukolj osvojili su zlatne medalje na Evropskom džudo kupu u Dubrovniku, saopšteno je večeras iz Ministarstva odbrane Srbije.

Kukolj je do prvog mesta došao sa četiri pobede u četiri meča, a takmičio se u kategoriji do 100 kilograma. Žarko Ćulum je do zlata stigao nakon tri pobede u tri meča u kategoriji +100 kilograma.

Anja Obradović pružila je dobre borbe ali je ostala bez medalje.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin uputio je čestitke Ćulumu i Kukolju na osvojenim zlatnim medaljama, dodaje se u sopštenju.

Evropski džudo kup u Dubrovniku prvo je međunarodno takmičenje srpskih vojnih sportista od početka pandemije korona virusa.

Vojni službenici Žarko Ćulum, Aleksandar Kukolj i Anja Obradović pripadnici su Sportske jedinice Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.