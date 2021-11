Zoran Milanović sa papom o BiH, Crnoj Gori i korona virusu

VATIKAN/ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović, koji danas boravi u službenoj poseti Vatikanu, u privatnu audijenciju primio ga je papa Franja sa kojim je, kako kaže, razgovarao o korona virusu i vakcinaciji, kao i da je jedna od tema bila stanje u BiH i Crnoj Gori.

„Dokle god Hrvati insistiraju da im se ne dira to simbolično pravo da izbor svog člana Predsedništva, okreću se prema Sarajevu i to kažu, budite srećni, a neka vam jeza prođe kroz kičmu kada Hrvati okrenu glavu od Sarajeva i kažu da ih to ne zanima“, rekao je Milanović novinarima, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

