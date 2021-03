Zoran Predin: Prvi koncert bez Damira

LJUBLJANA – Čuveni slovenački kantautor Zoran Predin, u subotu, 13. marta u dvorani Cankarjevog doma u Ljubljani imaće online koncert “Zoran peva Arsena”, što će biti njegov prvi nastup bez njegovog prijatelja džez gitariste Damira Kukuruzovića, koji je izgubio bitku u 46. godini sa korona virusom pred kraj prošle godine 12. decembra.

Zato je sada pravi naziv benda Zoran Predin i Damirov Đango bend, a muzičar se prisetio kako su Damir i on počeli da sarađuju na tom projektu posvećenom Arsenu Dediću, koji je iznedrio album i istoimenu koncertnu turneju 2019. godine “Zoran pjeva Arsena”.

„Kad sam predložio da napravimo Arsenove bisere u gypsy swing aranžmanima, Damir je digao obrve i u tom trenutku, zabrinuo sam se šta će mi odgovoriti. Onda mi je svojim zaraznim osmehom samo klimnuo i dodao, da ako ja to želim, on će napraviti sve da se to realizuje. U tom su se trenutku rodili novi originali Arsenovih najlepših balada”, otkrio je Predin, pođednako uspešan u solo karijeri i kao lider kultnog benda “Lačni Franz”.

“Prijateljstvo i druženje sa Damirom bilo je čisti užitak, pun najboljeg gypsy swinga i uvek prisutne dobre volje. Njegovo vrhunsko sviranje svaki put bi me ponelo u sedmo nebo. Sa Damirom sam dobio još jednog brata”, emotivno je ispričao muzičar.

Kaže da mu zabrana prelaska granice nije dozvolila da bude prisutan na sahrani, što mu je, priznaje, teško palo.

„Damirova Marijana je rekla, da bi on sigurno volio da nastavimo sa sviranjem gypsy swinga, koji mu je život značio”, ispričao je.

Violinista Bruno Urlić je predložio mladog Damirovog učenika i fana Juraja Markača da preuzme Damirove gitarističke deonice kako bi izveli kompletan program „Zoran pjeva Arsena“.

Predin kaže da se Juraj pokazao kao odličan izbor, tehnički odličan, siguran u izvedbi i iskreno predan muzici koja se izvodi, te da je već nakon par proba primljen u bend bez primedbi.

“Svirajući njegovu omiljenu muziku poklonićemo se maestru Damiru Kukuruzoviću i poslati pozdrave njegovoj zvezdi na nebu”, poručio je na kraju Predin pred veliki koncert.

Slovenački muzičar je sa ovim projektom sa Damirom i njegovom Đango grupom već gostovao u Beogradu na veoma zapaženom koncertu u Kombank Dvorani pred kraj 2019. godine.

Takođe, početkom 2019. imao je koncert na Kolarcu sa koleginicom Anjom Rupel, poznatom iz sastava “Video Sex”, dok je sa grupom “Lačni Franz” poslednji put nastupio u srpskoj prestonici krajem decembra 2017. u sali “Amerikana” Doma omladine.

Ulaznice za ovaj onoline koncert publika može potražiti na platformi https://live.cd-č.si, koja će biti aktivna nedelju dana pre koncerta.

(Tanjug)

