Zubar iz Novog Sada radio iako je imao simptome virusa korona

Zubar iz Novog Sada radio je i primao pacijente, iako je imao simptome virusa korona, a sada se nalazi na respiratoru, saopštio je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković i najavio da će protiv njega biti podneta krivična prijava.

Kako je objasnio, zubar koji se bavi privatnom praksom jedan je od tri pacijenta koja se trenutno nalaze na respiratorima na Infektivnoj klinici KC Vojvodine, prenosi RTS.

Doktor Gojković je rekao da će protiv još jednog pacijenta, koji se leči na KC Vojvodine, biti podneta krivična prijava, ali nije precizirao o kome je reč.

„I to će biti ozbiljne krivične sankcija za dva pacijenta koja su primljena juče u KC Vojvodine, pogotovu pacijent koji se već nalazi na respiratoru, koji je obavljao privatnu stomatološku praksu i to jedno vreme, prema našim saznanjima, čak i sa znakovima infekcije. Protiv takvih lično ću podneti krivične prijave“, rekao je pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković.

Podsetio je da je Krivičnim zakonikom regulisano da je, ukoliko se ne poštuje Zakon o zaraznim bolestima, kazna zatvora do tri godine, ukoliko nesavesnim ponašanjem nanesete teško delo u vezi sa prenošenjem infekcije drugim osobama do osam godina, a ukoliko to što ste uradili dovede do smrtnog ishoda druge osobe, kazna zatvora je do 12 godina.

Na teritoriji Vojvodine ukupno je registrovano 36 obolelih od virusa korona, a njih 13 je hospitalizovano.

(Sputnjik)