Zvezda ubedljivo do polufinala sa Partizanom

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto su večeras u Novom Sadu pobedili kragujevački Radnički sa ubedljivih 108:47 (22:13, 27:12, 30:13, 29:9).

Najefikasniji kod Zvezde je bio Branko Lazić sa 17, a pratili su ga Ognjen Dobrić sa 16 i Džordan Lojd i Džoni O’Brajant sa po 11 poena.

U redovima Radničkog bolji od ostalih bili su Filip Dumić sa 19 i Matija Popović sa 10 poena.

Od starta je Zvezda krenula agresivno i na kraju prve deonice imala devet poena prednosti, da bi do kraja poluvremena prednost narasla na 24 poena razlike.

Zvezda nije spuštala ritam ni u nastavku meča pa je u trećoj deonici imala 41 poen prednosti, da bi do kraja meča stigla i do maksimalnih plus 61.

Crveno-beli su stigli do ubedljive pobede uprkos izostanku pet igrača zaraženih korona virusom.

Zvezda će u polufinalu igrati protiv Partizana. Taj meč je na programu u subotu od 21.00.

(Beta)

