5 vrsta namirnica koje usporavaju starenje

Starenje je proces koji definitivno ne može da se zaustavi, ali to ne znači da ne može da se uspori. Način života, kako se negujete i brinete o sebi, u mnogome doprinosi i brzini starenja.

Ispravan odabir namirnica će vam sigurno pomoći da odložite pokazivanje godina na vašem licu i telu.

– Svakodnevno smo okruženi velikim brojem faktora koji ubrzavaju naše starenje, a da toga nismo ni svesni. Ovi faktori ne utiču samo na to kako izgledamo, već i na to jesmo li zdravi i kako se osećamo – kaže nutricionistkinja Nataša Đukić i otkriva koje su to namirnice koje će vam pomoći da duže izgledate mladoliko i ostanete vitalni!

Jedite hranu koja ublažava posledice stresa

Voće, povrće i mahunarke sadrže vitamine , antioksidanse i vlakna neophodna za usporavanje starenja kože. Istovremeno umanjuju degenerativne efekte štetnih slobodnih radikala i stresa sa kojim se susrećemo u svakodnevnom životu.

Antioksidansi su jako važni

U antioksidanse spadaju likopen, glutation, flavonoidi i beta karoten (provitamin A), a mogu se pronaći i u šargarepi, paradajzu i kakau. Oni pomažu u usporavanju oksidativnog stresa, glavnog krivca ranih znakova starenja.

Hrana bogata sumporom izbacuje toksine

Ovakva vrsta namirnica pomaže telu da poveća proizvodnju glutationa, snažnog antioksidansa. Sumpor u namirnicama „isteruje“ toksine iz tela, stabilizuje pritisak i sprečava infekcije. Od namirnica koje obiluju sumporom birajte brokoli, kupus, kelj, rotkvice i karfiol.

Vitamin C je zakon

Vitamin koji nam pomaže u sprečavanju prehlade i gripa, ali pomaže i u ublažavanju njihovih simptoma, kada se razbolite. Koristi se u proizvodnji kolagena, najviše se nalazi u agrumima, ali ga možete uneti i ako jedete crvenu i žutu papriku, kelj, zelje, jagode ili ananas.

Omega-3 masne kiseline čuvaju zdravlje

Namirnice koje u sebi sadrže omega-3 masne kiseline čuvaju zdravlje kardiovaskularnog sistema. Masna riba poput sardine, skuše, inćuna i lososa najbolji su izvori omega-3 kiselina. Prepune su i vitamina E, koji je snažni antioksidans i pospešuje zaceljivanje kože – navodi nutricionistkinja.

