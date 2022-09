Da li je moguće da ceo život pogrešno peremo zube? Evo kako se ispravno koristi četkica

Skoro svi koji drže do dentalne higijene peru zube jednom, dvaput ili čak više puta dnevno, međutim jeste li u potpunosti sigurni da perete zube pravilno?

Kako piše The Sun, prva i najveća greška koji skoro svi prave jeste čvrsto stiskanje i držanje četkice za zube. Ako čvrsto držite četkicu, to verovatno znači da i vrlo grubo trljate zube, a to nikako nije dobro.

Jak pritisak na zube i desni i žestoki i grubi pokreti možda vam izgledaju kao najbolja opcija za čišćenje, ali to baš i nije tako jer tako skidate sa zuba gleđ koja je veoma važna za očuvanje zdravlja zuba.

Četkica se drži lagano, poput olovke, i glavom četkice se treba lagano prelaziti preko zuba kako se ne bi oštetila gleđ.

Kako prati?

Grubi pokreti vam mogu oslabiti desni i zube i rizikujete njihovu dugovečnost. Zube je najbolje prati nežnim, kratkim pokretima, prvo gornju vilicu , zatim donju ravnim pokretima napred-nazad.

I tako onda odozgo na dole u gornjoj vilici ili odozdo prema gore u donjoj vilici. Očistite unutrašnje površine gornjih i donjih zuba laganim kružnim pokretima i dobro očistite delove zuba kojima žvaćete.

Isto tako pazite na starost i kvalitetu četkice. Ona postaje beskorisna ako se izliže i predugo koristi i neće vam očistiti zube, pa rizikujete nakupljanje bakterija.

Četkica se treba menjati u proseku na svaka četiri meseca.

