Dame, uz ovih 5 saveta imaćete lepšu kožu i izgledaćete 10 godina mlađe kaže stručnjakinja za lepotu

Stručnjakinja za lepotu i menopauzu, Liz Earle, autorka nove knjige ‘A Better Second Half: Dial Back Your Age To Live A Longer, Healthier, Happier Life’, objavila je listu najboljih saveta za lepotu kože.

Tokom perimenopauze, menopauze i kasnije dešava se niz promena na koži. Jedna od ključnih stvari koja se događa je gubitak estrogena, a to je ono što kožu održava gipkom. Takođe gubimo kolagen – oko 1% godišnje od 30tih godina – elastičnu potpornu matricu koja održava ćelije kože punim i glatkim, prenosi 24sata.hr.

I mišići su u opadanju. Gubimo mišićni tonus na celom telu, a na licu podupiru kožu pa je održavaju zategnutom.

Njihov gubitak razlog je opuštanja kože. Možemo imati i oštećenja od sunca, koja ubrzavaju fine linije, bore i pigmentaciju.

To je čitav niz kumulativne štete koja se počinje pojavljivati ​​od ranih 40-ih nadalje. Ali Earle predlaže strategiju za koju ističe da čini razliku.

– Moja strategija nege kože uvek je bila dvostruko usmerena – radi se o onome šta konzumirate, šta hrani ćelije kože iznutra, kao i o proizvodima koje nanosite na kožu. I jedno i drugo je ključno za postizanje optimalnih rezultata – kaže stručnjakinja.

1. Nemojte eliminisati masnoće iz ishrane

Uobičajena zamka u srednjim godinama je uklanjanje masti iz ishrane. A baš tada su nam najpotrebnije – dobre, zdrave masnoće održavaju jaku i gipku kožu pa su bitne za proizvodnju hormona.

Uopšteno se klonite hrane s niskim udelom masti.

Umesto toga, odlučite se za omega-3 riblje ulje, koje se može konzumirati kao dodatak osim ako ne volite jesti puno masne ribe, predlaže stručnjakinja.

Ekstra devičansko maslinovo ulje takođe je korisno, kao i maslac koji sadrži butirat, protivupalno sredstvo koje pomaže zdravlju creva.

Mnoga stanja kože poput rosacee, psorijaze i ekcema upalni su problemi koji potiču iz creva. Zato treba pripaziti na ishranu.

2. Usredsredite se na proteine

Kako starimo, naše potrebe za belančevinama rastu, stoga je važno pratiti njihov unos. Idealno bi bilo da unosite jedan do dva grama proteina dnevno po kilogramu telesne težine.

Dakle, žena teška 60 kg, treba oko 120 g dnevno. Ako ste fizički aktivni, vaše potrebe za proteinima biće veće.

Neka protein bude zvezda vašeg tanjira, razmislite o tome pre nego što dodate bilo šta drugo, bilo da se radi o pilećim prsima, odresku ili bilo kojem drugom izvoru, savetuje stručnjakinja.

Doručak je idealno vreme za konzumaciju jaja, koja su bogat izvor proteina. Takođe se možete odlučiti za punomasni grčki jogurt ili zdrave masnoće poput avokada posluženog na žitaricama i brokole.

Proteinski prah može biti praktičan kada ste u pokretu. Svaki dan Earle pije proteinski šejk jer jedna merica proteinskog praha obično daje oko 20 g. Može se umešati u smuti ili jogurt.

3. Ograničite šećer

– Uopšteno izbegavam ugljene hidrate ujutro jer mogu uzrokovati skok nivoa šećera u krvi, a održavanje stabilnog šećera u krvi ključno je za vašu kožu. Šećer je upalni i može pokrenuti proces glikacije, koji stari kožu. Razmislite o malim promenama i drugde, kao što je zamena mlečne čokolade tamnom čokoladom koja ima manje šećera – navodi.

4. Kvalitetan međuobrok

Liz je također velika zagovornica grickanja sira. Sir je bogat proteinima, a neke vrste su posebno korisne za crevne bakterije, poput sirovog mleka i sireva od kozjeg mleka.

Alternativno, posegnite za fermentiranom hranom poput kefira, koji je sličan jogurtu pa je prepun korisnih bakterija koje pomažu da se održi crevna ‘mirnoća’. Takođe je dobar izvor proteina.

Orašasti plodovi i semenke takođe su korisni. Uzmite nekoliko brazilskih oraha dnevno, koji sadrže mineral selen – snažan antioksidans.

5. Posolite vodu

Voda je odlična, a dodavanje elektrolita može je učiniti još boljom.

– Dan započinjem dodavanjem prstohvata morske ili kamene soli u vodu. To ne samo da podiže nivo energije, već i hidratizuje više od obične vode – izjavila je Liz, a piše The Daily Star.

