Doktorka otkrila kako da vam kosa brže raste: „Tajna je u ova tri jednostavna koraka“

Svi sanjamo o dugoj, zdravoj i sjajnoj kosi, ali za mnoge od nas to ostaje samo želja. Iako postoji mnogo proizvoda i tretmana koji obećavaju čuda, realnost je da mnogi faktori kao što su genetika, ishrana, stres i nega kose mogu uticati na to kako kosa raste i izgleda. Zbog toga, mnogi ljudi, uprkos svim svojim pokušajima, ne mogu postići željeni rezultat. Sada je doktorka dermatologije specijalizovana za kosu otkrila tri „laka“ koraka za brži rast kose, piše Surrey Live.

Mnogi ljudi se obraćaju društvenim mrežama u potrazi za profesionalnim savetima i uputstvima, a mnogi profesionalci imaju verne pratioce koji žele da prate njihova uputstva. Doktorka Amna Adel, dermatolog sa sedištem u Londonu, stručnjak je za negu kože i kose. Adel je stekla armiju vernih obožavalaca na društvenim medijima nakon što je podelila svoju mudrost i uvid u mnoštvo problema sa kožom i kosom na TikTok-u. U nedavnom video snimku, otkrila je tri koraka koje ljudi mogu preduzeti koji bi mogli pozitivno uticati na rast kose.

„Ja sam dermatolog, specijalizovala sam se za kosu i prvo treba da shvatite da postoji prosečna stopa rasta kose. Za većinu ljudi to je negde između pola centimetra i do dva centimetra mesečno. Kada je u pitanju rast kose, postoje neke stvari koje ne možete da kontrolišete. Govorim o vašim godinama, genetici, hormonima, ali postoje neke stvari koje možete da kontrolišete“, kaže Adel i dodaje da je to ishrana i njen uticaj na zdravlje kose. „Ne sedite i grickajte slatkiše i čips. Morate da imate ishranu bogatu proteinima“, rekla je ona. Namirnice bogate proteinima uključuju jaja, ribu, živinu, govedinu, pasulj, sočivo, tofu i orašaste plodove, kao i puter od sejtana i kikirikija. U proseku, muškarcima se preporučuje da jedu 55 grama proteina dnevno, dok bi žene trebalo da ciljaju na 45 grama“, objasnila je dermatolog.

Sledeći korak koji je doktorka preporučila da uključite u svoju rutinu su određeni dodaci ishrani. „Glavni nedostatak vitamina koji vidim na klinici je vitamin D i nedostatak gvožđa“, otkrila je ona. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) je objasnila da vitamin D pomaže u regulisanju količine kalcijuma i fosfata u telu.

Kao treći korak, Adel je rekla da održavanje srednjeg dela i vrhova kose može dovesti do manjeg lomljenja, što doprinosi opštem zdravlju kose. Savetovala je da u svoju rutinu uključite redovno četkanje, tretmane za jačanje kose i zaštitu od toplote. „Sve ove stvari zajedno mogu zapravo učiniti da vaša kosa raste brže jer će vaša kosa biti samo zdravija. Dakle, brzina rasta kose je različita za sve, ali definitivno postoje stvari koje možete učiniti da ubrzate proces“, zaključila je ona.

(Večernji list)

