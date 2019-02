Nedostatak sna može biti FATALAN

Nedostatak kvalitetnog noćnog sna može da dovede do oštećenja strukture DNK, što može da izazove neurološke, kardiovaskularne i plućne bolesti, ali i dijabetes i rak.

NEREDOVNO spavanje može da prouzrokuje razne zdravstvene probleme, a posebno su ugrožene osobe koje rade noću. Ukoliko spadate u tu kategoriju, vreme je da nešto preduzmete.

Nedostatak kvalitetnog noćnog sna može da dovede do oštećenja strukture DNK. Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Hongkongu obuhvatilo je lekare od 28 do 33 godine koji su radili u noćnim smenama. Posle tri dana ili tri noći neredovnog spavanja, analize krvi pokazale su da takve osobe imaju veće oštećenje DNK, što može da dovede do neuroloških, kardiovaskularnih i plućnih bolesti, ali i dijabetesa i raka.

Stručnjaci tvrde da se nedostatak sna teško može nadoknaditi i da utiče na imunološki sistem. I druga slična istraživanja govore da nedovoljno sna na kratke staze može da aktivira naš imunološki sistem, dok neredovno spavanje na duži period utiče na bela krvna zrnca.

(novosti.rs)