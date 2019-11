Prestao je da koristi šampon i kosa mu se SKROZ promenila (video)

Pranje kose je uobičajna i svakodnevna stvar za mnoge od nas i svi se lepo osećamo kada nam je kosa čista i svilenkasta. Međutim, da li je pranje kose zdravo i da li nam šamponi za kosu pomažu ili odmažu. Ovaj momak nije koristio šampon za kosu 2 godine, i uočio je veliku razliku!

Veliki broj ljudi ima problem sa osetljivim skalpom, koji se peruta i stvara dosadnu i ružnu perut. Postoji mnogo šampona na tršištu koji se bore protiv peruti, ali čim prestanemo da ih koristimo, perut ponovo počinje da se vraća i da nam smeta.

Jutjuber, Ejden, imao je velikih problema sa skalpom i perut koja je ispadala iz njegove kose dovela je do toga da on ne može normalno da funkcioniše. On je odlučio da izvrši jedan eksperiment i da potpuno prestane da koristi šampone za kosu.

Ejden je kosu prao na svaka 3 dana i to isključivo vodom. Nikakve šampone nije koristio i naglasio je da je kosu prao samo hladnom vodom.

Posle dve godine, desilo se čudo. Njegova kosa bila je neverovatno zdrava, a njegov skalp bio je potpuno regenerisan. Naravno, peruti nije bilo nigde i Ejden je zaključio da su šamponi za kosu nepotrebni, a da čak mogu i pogoršati probleme sa skalpom.