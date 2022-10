Nervira vas partner, možda nije do njega – naučnici kažu da ovo može da bude uzrok

Kada smo pod stresom fokusiramo se na negativne osobine partnera pre nego na pozitivne.

Baš je to zaključak istraživanja objavljenog u magazinu Social Psychological and Personality Science. Prošle su studije pokazale da „životni“ stres može uticati na odnos s parternom ali i na naše ponašanje. Ova pak, ističe kako stresan život može uticati na to kako će partneri komunicirati i gledati jedan na drugog. Ističe jednu drugu stvar; stres može da utiče i na to što prvo primetimo, poput toga da vas partner nervira, da krititikuje i da nemate strpljenja.

– Otkrili smo da osobe koje stalno doživljavaju puno stresa izvan odnosa, poput problema na poslu, pre će primetiti negativne stvari na partneru – navodi doktorka Lisa Nef.

Nef i kolege su pratili u studiju 79 heteroseksualnih partnera koji su tek venčani, ispunili su upitnik svake večeri 10 dana gde su beležili svoja ponašanja i partnerova. Pre studije su se izjasnili i o količini stresa u životu.

Saznali su da oni koji su nedavno prolazili kroz stresno razdoblje jesu i posebno svesni svakodnevnih promena kod partnera u vidu negativnih ponašanja, a oni smatraju kako njihov partner unosi u odnos negativnost tokom tih 10 dana, ako se rezultati uporede s ispitanicima koji nisu pod stresom.

Novi parovi će se pre fokusirati na pozitivna ponašanja nego negativna kod partnera, ali to traje dok traje i faza „medenog mjeseca“.

Čini se da jedan stresan dan nije uticao na to da se partner usmeri na negativne osobine kod partnera, otkriva istraživanje. Radi se o nakupljenom stresu koji će često uticati na promenu smera pažnje, prenosi avaz.ba.

Za mnoge ljude su prošle godine bile jako teške a stres vezan za pandemiju i dalje je prisutan. Ako se partneri koji su pod stresom fokusiraju na negativne strane partnera, to će sigurno uticati na odnos.

