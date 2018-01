Nije lako živeti sa fobijom – evo šta vaši strahovi govore o vašem karakteru

Nije lako živeti sa nekom od fobija. One se ne pojavljuju bez razloga, a na to mogu da utiču nečija ličnost, nečije sklonosti, prioriteti u životu… Kako prenose mediji u regionu, stručnjaci su objasnili kako nastaju neki od najčešćih strahova.

Strah od visine

On pokazuje da imate jaku svest o sebi. To što se bojite da budete odvojeni od tla govori da u životu čvrsto stojite na zemlji i da ste realni.

„Osećamo strah kada izgubimo najosnovniji način kontrole osećaja – naše noge kojima prilazimo onome što nas zanima i odmičemo se od onoga što nas plaši“, objašnjava Psychology Today. Ljudi nas poznaju kao čoveka čvrsto ukorenjenog i usredsređenog na ono što radi. Za vas promene nisu najsrećnija stvar na svetu.

Imate uravnotežen način razmišljanja i snažan identitet. Visine vas mogu dezorijentisati, jer gubite orijentaciju o prostoru i vremenu.

„Ljudi koji imaju fobije znaju da budu vrlo inteligentni i izuzetno osetljivi. Strahuju od gubitka ili da će biti van kontrole“, kaže klinički hipnoterapeut Džon Mekgrel.

Fobija je manifestacija te nesigurnosti i tog straha od gubitka kontrole. Umesto same visine, vi se zapravo bojite pada i nekontrolisanog osećaja uranjanja koji sa time dolazi. To pokazuje da vam treba lični prostor. Strah od gužve i javnih, otvorenih prostora naziva se i agorafobija, a usko je povezan sa klaustrofobijom – strahom od zatvorenog prostora.

Mali, zatvoreni prostori, kao i okruženost mnoštvom ljudi, u vama pokreće mehanizam straha. Iako to ne znači da niste društvena osoba, vama je jako važno da imate lični prostor. Vi ste vrlo obazrivi i oprezni, a rezultat toga je nepoverljivost. Takođe, skloni ste izbegavanju sukoba. Pošto silno želite da zadržite fizičko rastojanje između sebe i drugih, to bi se moglo proširiti i na vaš emocionalni sektor. To bi moglo da ima loš uticaj na važne odnose.

Ne bojte se da se otvorite prema ljudima i da ih pustite u svoj život – mogli biste da se iznenadite onime što ćete pronaći.

Strah od bakterija

Ovaj strah pokazuje da ste orijentisani na detalje. Strah od bakterija naziva se još i mizofobija, a može da bude pokrenut nekom traumom, kao što je panična briga za zdravlje.

„To stvara začarani krug u kome oboleli postaje sve više opsednut čišćenjem i nesposoban je da oseti zadovoljstvo dok se oslobađa prljavštine“, objašnjava doktor Din Mekej. To rezultira time da konstantno održavate svoju okolinu čistom i apsolutno prezirete sve što je prljavo i neuredno.

Iako vas vaš šef možda ceni zato što ste vrlo uredni, organizovani, pedantni i orijentisani na detalje, iza svega toga stoji visok nivo anksioznosti. U krajnjem, visok nivo stresa štetno će uticati na vaš organizam. Stoga, ne zaboravite da se svako malo opustite i da eksperimentišete sa kreativnošću – malo nereda nije uvek loša stvar.

Strah od mraka

To pokazuje da ste kreativni. Strah od mraka nije neracionalan. Prema navodima Medical Dailyja, istraživači veruju da on proizlazi iz genetskog koda koji nas je nekada davno prisiljavao da izbegavamo noćne grabljivice. Abnormalan i trajni strah od mraka (niktofobija) povezan je sa strahom od nepoznatog. Kao prvo, tama ometa naš vid, a to remeti našu sposobnost razumevanja i kontrole okoline. Tama zaslepljuje jedno od naših najvažnijih čula, ostavljajući nas bez kontrole i ranjive. Mentalni demoni koje skladištimo tokom dana ostaju u našoj podsvesti, a sve duboko ukorenjene brige počinju da dopiru do naše svesti.

Ljudi koji pate od niktofobije stvaraju neke slike od onoga što vide ili ne vide. Ako ste i vi među njima, to pokazuje da imate previše aktivnu maštu, odnosno vaš mozak stvara neke slike ako ispred sebe ništa ne vidi. Kada svetla nestanu, vaša mašta igra glavnu ulogu kako bi popunila praznine, a obično je to nešto zastrašujuće. Ako se u vama javlja anksioznost svaki put kad ugasite svetlo, pokušajte da ispunite um pozitivnim slikama. I, svakako izbegavajte horor filmove – umesto toga pogledajte koju komediju.

Strah od javnog govora

To pokazuje da ste perfekcionista. Prema „Enciklopediji strahova“, ljudi koji se boje da govore u javnosti zapravo imaju nizak nivo samopoštovanja, očekuju savršenstvo u svemu što rade, stalno traže odobrenje i očekuju neuspeh. U kranjem, strah od neuspeha je povezan sa strahom od govora u javnosti. Iako to možda nećete priznati, jako vas brine šta će drugi ljudi misliti o vama.

U suštini želite da budete sami sa svojim mislima, ali to ne znači da niste društveni – vi samo želite nekoliko čvrstih odnosa, umesto mnoštva površnih. Pokušajte da izađete iz svoje ljuske i pokušajte polako da ulazite u centar pažnje.

Strah od pauka

To pokazuje da ste lider. Ova vrsta straha je jedna od najčešćih. Prema jednoj studiji sprovedenoj u Velikoj Britaniji, od 261 ispitane odrasle osobe, 32 odsto žena plašilo se pauka, kao i 18 odsto muškaraca. Pauci su u davna vremena predstavljali opasnost za opstanak prvih ljudi, pa im je sposobnost njihovog uočavanja postala evolucijska nužnost.

Naučnici time objašnjavaju zašto se ljudi danas panično boje bezopasnih kućnih paukova. Ako ih se i vi plašite, to je pokazatelj da ste skloni da vodite i da preživite. Osetljivost i pouzdanost su vaše glavne odlike, kao i pravovremene, dobre reakcije.

Strah od zmija

Vi ste čovek koji će se zauzeti za druge. Upravo to pokazuje vaš strah od zmija, kada proradi vaš zaštitnički instinkt. Prema naučnoj teoriji, objavljenoj u Psychology Today, „ljudi i drugi primati imaju predispoziciju za strahove od ovih životinja koje su nekada bile pretnja životima naših predaka“.

Vi iznad svega cenite ljude i odnose sa njima. Vi stojite uz drage ljude i lojalan ste prijatelj. Ali, vaša vatrena narav može ponekad da vam stane na put, čak i kada instinktivno pazite na ljude koje volite. Bilo bi dobro da držite ravnotežu u odnosima i tražite kompromis kada je to potrebno.

Strah od krvi

Ovo pokazuje da ste mirni i sabrani. Kod ljudi koji pate od hemofobije, srce počne ubrzano da kuca kada vide krv ili otvorenu ranu, pritisak im poraste i zapravo se kod njih pokreće odbrambeni mehanizam.

„Da li ste ošamućeni kada vidite krv? Nesvestica od pogleda na krv može biti primitivni refleks zakopan u našem mozgu koji je povezuje sa nečim pogrešnim. Nakon što vidite krv, aktivira se signal za opasnost u mozgu. Ako je to slučaj i kod vas, to pokazuje da imate snažan zaštitnički instinkt i obično ste mirni i sabrani u svojoj zajednici“, objašnjava neurolog doktor Džordan Gejns Luis.

Vi, takođe, cenite svoje telo i nastojite da se brinete za njega što bolje je moguće. Iskoristite mirnoću koja isijava iz vas i prenesite je na druge ljude do kojih vam je stalo.

Strah od klovnova

To otkriva da jako cenite iskrenost. Prema članku objavljenom u Scientific American, klovnovi su prikazani kao prepredenjaci čije maske im daju osećaj da mogu da napuste uobičajeno društveno prihvatljivo ponašanje. Stoga nije iznenađenje da je ova fobija prilično česta – gotovo jedan na 10 odraslih ljudi se boji klovnova.

Čitanje lica je odavno ključ za preživljavanje, a nemogućnost toga da klovnu vidite lice, a time ga i pročitate, stavlja vas u ugroženi položaj, podstiče sumnju… Ljudi koji se boje klovnova imaju tendenciju da se ponose svojom iskrenošću, transparentnošću i neposrednošću, a isto očekuju i od drugih. Međutim, vaša preterano logična priroda ponekad vas može sprečiti da se snalazite u socijalnim situacijama.