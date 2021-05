Oprez: 10 znakova da ste pod većim stresom nego što mislite

Poznato nam je da je stres uzrok mnogih problema, posebno onda kada je prikriven. Baš zbog toga pokušajte da prepoznate 10 simptoma koji ukazuju da ste pod većim stresom nego što vam se na prvi pogled čini.

Iritiraju vas okolnosti koje bi trebalo da vas raduju

Ukoliko vas stvari koje su ranije pričinjavale zadovoljstvo sada iritiraju, znači da je stres uzeo maha. On zna da oboji svako osećanje, i da se tako odrazi i na pozitivne aspekte.

Osećate se kao da sve morate držati pod kontrolom

Svesno ili nesvesno, ali iznenadni talas u kom je potreba za perfekcionizmom u centru pažnje, govori da zapravo pokušavate da se izborite sa stresom. To jest, da ga kontrolišete po svaku cenu.

Imate manje tolerancije za ljude nego inače

Frustracija nastala usled stresa neretko se odrazi na međuljudske odnose. Tolerancija vam se gubi, zbog čega burnije reagujete na ponašanja drugih ljudi koja su vam ranije bila sasvim prihvatljiva.

Konstantno ste uznemireni

U slučaju da vas ne drži mesto, znači da ste poprilično nervozni. To je zato što u pozadini tinja stres. On se pretvara u potrebu da se stalno nešto dešava, što može dovesti do psiho-fizičke iscrpljenosti.

Ne možete da se fokusirate

Ako se vrtite u začaranom krugu gde stalno imate poduži spisak obaveza, ali kada hoćete da ih realizujete upadate u opštu paniku, znači da ste pod stresom. Posledica toga je nemogućnost da se u potpunosti fokusirate.

Vaši odgovori se svode na „da“ i „ne“

Stres često dovodi do toga da se gubi granica, pa i moć logičnog rasuđivanja. To zatim čini da se osećate kao robot, i olako dajete odgovore na pitanja. U tim trenucima lakše pada opšti odgovor nego promišljanje.

Upadate u emotivno prejedanje

Častiti se sladoledom s vremena na vreme više je nego u redu. Muđutim, ako primetite da se okrećete hrani svaki put kada ste u emocionalnoj krizi, znači da iza toga stoji ozbiljniji problem.

Pojavili su vam se problemi sa kožom

Način na koji razmišljate, i to kako se osećate, zna da se odrazi i na spoljašnji izgled. Za to postoji jednostavno objašnjenje. Naime, usled stresa dolazi do disbalansa hormona, a oni su takođe odgovorni za izgled kože.

Škrgućete zubima

Zvuči jezivo, ali ukoliko uhvatite sebe da u dokolici krckate zubima, znači da vas muči ozbiljna anksioznost. Ova aktivnost može dovesti do bolova u glavi, te je se što pre otarasite.

Zadržavate dah

Obratite posebnu pažnju na svoje disanje, jer stres zna da grči mišiće, što dovodi do refleksa u kom se zadržava dah. Ovo je samo još jedan indikator koji govori o trenutnom stanju uma, prenose mediji.

