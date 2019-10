Ova vrsta meditacije pomaže u borbi protiv karcinoma

Pošto je borba sa karcinomom veoma stresna, mnogi pacijenti okreću se tehnikama za smanjenje stresa: opuštanju disanjam, meditaciji, aromaterapiji i „meditaciji skeniranja tela“.

Meditaciju za skeniranje tela, koja se obavlja uz „progresivnu relaksaciju mišića“, često preporučuju terapeuti, savetnici za velnes i nastavnici za smanjenje stresa kako bi se: održala niska napetost mišića, smanjila signalizacije bola, smanjila briga i ublažio zamor. Ali to možda nije pravi metod za smanjenje stresa kod svih osoba?

Meditacija za skeniranje tela

Praksa meditacije za skeniranjz tela izvodi se ležeći na podu, obično na leđima, u mirnom prostoru. Zatvorite oči i usredsredite se na disanje na spor i stabilan način. Glas terapeuta ili nastavnika usmerava vašu pažnju na delove tela od glave do pete.

Progresivna relaksacija mišića deluje kada ste usmereni da zategnete mišiće lica, a zatim izdisajem polako oslobađate tenziju. Zatim zategnete mišiće ramena, donoseći ramena do ušiju, a posle toga izdahom oslobodite napetost. Ovaj proces nastavlja se niz telo dok ne dođete do mišića na nogama, kružite prstima, a zatim ispustite vazduh kroz izdah i oslobodite tenziju.

Cilj je progresivno zategnuti, a zatim osloboditi mišićne grupe dok se diše na kontrolisan način tako da vaše celo telo postane potpuno opušteno na podu. Neki terapeuti ili nastavnici to zovu „postepeno otpuštanje napetosti u zemlju“ koje bi trebalo da smiri vaše telo i um.

Mnogi pacijenti imaju koristi od meditacije za skeniranje tela i ako je takva praksa za vas pozitivna, to je odlično!

Meditacija za skeniranje tela ne deluje kod svih

Međutim, kod pojedinih osoba sa dijagnozom karcinoma meditacija za skeniranje tela pogoršava anksioznost.

Kako je to moguće?

Rak je stres koji potiče iz tela. Ako skrenete pažnju na telo, vaš um može da se fokusira na svaku bolest, drhtavicu, trnce ili drugu vrstu bolova. Vaš um se može „zaglaviti“ u razmišljanju o tome šta nije u redu sa vašim telom. Ova posvećenost telu može povećati brigu o tome gde su ćelije raka sada, ili šta ako se rak vrati na jedan ili drugi deo tela. I mirna prostorija i tišina mogu zapravo uvećati zabrinutost zbog raka, jer ne postoji potpuno siguran način da se svi pacijenti udalje od zabrinutosti i razmišljanja o sopstvenom telu ako imaju rak ili su se lečili od raka.

Kako realizovati tehniku opuštanja skeniranjem tela i progresivno opuštanje mišića kod osoba koje boluju od karcinoma?

Jedan od načina je aktivno razmišljati o tome šta se dešava u vašem telu. Da li možete duboko da udahnete kroz nos i izdahnete kroz usta? Da li možete da izvučete ramena do ušiju ili da istegnete vrat? Da li možete da kružite zglobovima, polako, da biste se oslobodili napetosti u tim zglobovima?

Čak i kod karcinoma, još ima nekih stvari koje vaše telo može da uradi, a podsećanje na to može biti korisno za vaše mentalno zdravlje.

Pešačenje

Još jedan način da uživate u opuštanju meditacijom za skeniranje tela ili progresivnu relaksaciju mišića jeste praksa pešačenja ako ste u mogućnosti da to uradite. Pođite u šetnju tamo gde su: vetar, ptice, drveće, trava i veverice. Sve to pruža odvraćanje od misli o raku. Kretanje tela je takođe način odvraćanja misli od raka. Tokom šetnje, obratite pažnju na telo, od glave do pete, na primer, razmišljajte o uspravnom položaju tokom hodanja, kretanju ruku i obratite pažnju na noge kada stupe u kontakt sa zemljom. Vaš muskuloskeletni sistem će oslobađati napetost dok se krećete i dišete, polako sa namernim inhalacijama, šumskim vazduhom, disanjem kroz nos i izdisajima kroz usta.

Za kraj

Upravljanje stresom od raka nije lako. Možete da preduzme više aktivnosti, redovno ih primenjujte, kako biste iskoristili prednosti smanjenja stresa.