Rešite test i saznajte – da li ste pod stresom?

U savremenom i užurbanom svetu punom obaveza i očekivanja, većina ljudi je pod stresom, a jedan od najvećih okidača jeste posao. Mnogi ljudi se osećaju preopterećeno, imaju manjak vremena, višak zadataka na više frontova, a u sebi imaju osećaj da se od njih očekuje da sve urade.

U takvim situacijama suočeni smo sa stresom koji može biti toksičan po mentalno i fizičko zdravlje. Stres je reakcija tela na osećaj ugroženosti, odnosno predstavlja odgovor tela na napetu situaciju i povezan je sa nagonom za preživljavanjem.

Život u svakodnevnom stresu ugrožava kvalitet života i zdravstveno stanje, zato je važno da ga držimo pod kontrolom i naučimo kako da se odupremo njegovom negativnom uticaju.

Profesorka psihologije Gejl Kinman objasnila je: „Pritisak može poboljšati zdravlje i performanse ako je kratkotrajan, ali ako je duži i ako se osećate van kontrole ili nemate podršku, to može uticati na vaše mentalno i fizičko zdravlje.“

Posebnu vezu sa stresom ima strah, jer dolazi do ubrzanog otkucaja srca, zategnutih mišića, pomućenog vida i naleta adrenalina. Strah i stres postoje kako bi pomogli ljudima kod kratkoročnih pretnji, poput bežanja od opasnosti. Ali ako je stres dugotrajan i ako se sa njim suočavate iznova, to može uzrokovati visok krvnipritisak, kao i probleme sa srcem, piše Novosti Magazin. Kada su pod stresom, ljudi postaju neraspoloženiji, moguće je da apetit raste, povećava se rizik od konzumiranja alkohola, dolazi do konflikta sa voljenim osobama… Postoje razne tehnike koje mogu pomoći da smanjite stres, poput vežbidisanja, vežbanje joge, boravak u prirodi itd. Prvo je važno da odbijte zadatke koji bi dodatno opteretili vaš život, kao i da odvojite malo vremena za sebe, udovoljite sebi, pričajte sa bliskim ljudima o svojim osećanjima, naučite da kažete NE…

Ukoliko niste sigurni koliko ste pod stresom, uradite sledeći test od 10 pitanja. Za svako pitanje izaberite jedan od sledećih odgovora: 0 – Nikad. 1 – Skoro nikad. 2 – Ponekad. 3 – Prilično često. 4 – Veoma često

Koliko često ste u proteklom mesecu…

1) Bili ste uznemireni zbog nečega što se dogodilo neočekivano?

2) Osećali ste da niste u stanju da kontrolišete važne stvari u svom životu?

3) Da li ste bili nervozni i pod stresom?

4) Da li ste sigurni u svoju sposobnost da rešite svoje lične probleme?

5) Osećali ste da vam stvari idu kako treba?

6) Niste bili u stanju da se nosite sa svim stvarima koje ste morali da uradite?

7) Da li ste uspeli da kontrolišete iritacije u svom životu?

8) Osećali ste da ste na vrhuncu stvari?

9) Bili ste ljuti zbog stvari koje su se desile koje su bile van vaše kontrole?

10) Osećali ste da su se teškoće gomilale tako visoko da niste mogli da ih prevaziđete?

Odredite svoj rezultat, ali prvo obrnite svoje odgovore za pitanja 4, 5, 7 i 8. Dakle, na ova četiri pitanja, promenite 0 u 4, 1 u 3, 3 u 1 i 4 u 0. Ako ste odgovorili na 2, ostaje isto. Sada saberite svoje rezultate kako biste dobili ukupan iznos. Rezultati testa pokazuju u kojoj ste kategoriji, odnosno koliko stresa proživljavate:

0-13: Nizak stres.

14-26: Umereni stres.

27-40: Visoko percipirani stres.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.