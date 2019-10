Šta sad želite da pojedete? To nije GLAD, već potisnute emocije, otkrijte koje

Krijete li bes, tugu ili anksioznost?

Ljudi veoma često izražavaju svoje emocije kroz hranu. U pitanju su potisnute emocije, koje osoba često ili ne prepoznaje ili podsvesno ne prihvata.

Ipak, potiskivanje nikada ne može da bude potpuno, pa ova osećanja isplivaju na površinu onda kada se čovek najmanje nada. Koje su to emocije često se može primetiti prema hrani koju u tom trenutku biraju:

Začinjena hrana „da ubije tugu“

Reč „začinjeno“ ne odnosi se samo za opisivanje ukusa hrane. Koristi se i za opisivanje situacija, čak i ljudi. „Začiniti“ znači i povećati, dodati – interesovanje, uzbuđenje… Izbor ove reči nije sasvim slučajan. Ako je verovati nutricionisti dr Minič, začinjena hrana nam se traži onda kada smo tužni. Neki ljudi jedu toliko začinjenu hranu da im od ljutine na kraju idu suze. To se objašnjava kao želja da se život ispuni emocijama, dinamičnošću i entuzijazmom. Istovremeno, nismo svesni naših istinskih želja ili naprotiv, svesni smo, ali se plašimo da probamo nešto novo, pa sve to kompenzujemo dobro začinjenom hranom.

Testo i svakodnevna rutina

Žudnja za namirnicama od testa – kolačima, tortama, testeninama itd, jedna je od najčešćih, ali zašto su ljudi „opsednuti“ slatkišima i testima? Stručnjaci kažu da ovakvu hranu biraju ljudi čija je svakodnevica veoma naporna. Ugljeni hidrati i osećaj zadovoljstva koji pružaju nadoknađuju rezerve energije i opuštaju. Istovremeno, simbolično vraćaju osećaj radosti koji čoveku u stvarnosti nedostaje.

Slano, slano, slano

Većina namirnica u svom prirodnom obliku sadrži so, i to je pod normalnim okolnostima sasvim dovoljno da bude ukusno. Minimalno dodavanje soli učiniće hranu ukusnijom, ali joj neće pokvariti ukus, ali mnogi ljudi sole jela sve dok ovaj začin ne postane dominantan u obroku. Prema rezultatima jedne studije, ljubitelji slanog ukusa pate od anksioznosti ili imaju problem sa osećanjima koje gaje u sebi, a nikome ne govore o njima. So utiče na balans tečnosti u telu, pa je slana hrana način da se anksioznost konačno ispolji.

Hrskave grickalice

Ako bolje razmislite, shvatićete da grickalice ne volimo toliko zbog ukusa, koliko zbog te neodoljive hrskavosti. I zvuka koji proizvode dok ih žvaćemo. Ljudi koji uživaju u ovome verovatno potiskuju bes. Stručnjaci kažu da je žvakanje hrane dok uživamo u lomljenju krckave teksture i tog posebnog zvuka, sjajan način da izbacimo bes iz sebe.

Mekana hrana

Neke namirnice volimo baš i samo zato što su mekane, poput pirinča, paste ili hleba, koji su meki poput oblaka. Ljudi koji uživaju i mekim namirnicama žude za komforom, zaštitom i ljubavlju. Vazdušasta tekstura daje divan osećaj koji mozak prepoznaje kao kada vas neko zagrli. Ako pažljivo razmislite, shvatićete da mekanu hranu preferiramo u najtežim životnim razdobljima.

Stručnjaci veruju da je veza između hrane i naših nesvesnih emocija potpuno neverovatna. Iako ne može biti potpuno objapšnjena i dokatana, izvor je važnih informacija na koje definitivno treba obratiti pažnju. Svi nekad potiskujemo osećanja, ali ih nekad i nesvesno pratimo putem želje za određenom hranom.

