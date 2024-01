Ako spavate manje od 8 sati, pogledajte kojih 25 ozbiljnih posledica vas čeka

Svi znamo da je važno imati dovoljno sna, ali mnogi možda ne shvataju što sve može poći po zlu kada ga nemamo.

Donosimo 25 ozbiljnih posledica koje može uzrokovati nedostatak sna:

Razdražljivost

Tim izraelskih naučnika primetio je kako su pritužbe na razdražljivost česta pojava neispavanih osoba.

Glavobolja

Premda naučnici još ne znaju zašto tačno nedostatak sna uzrokuje glavobolje, reč je o vezi koju su doktori primetili pre više od jednog veka. Ali, premalo sna može izazvati i migrenu.

Problemi s učenjem

Kratkotrajna memorija ključna je komponenta učenja, a nedostatak sna kod ispitanika u istraživanju znatno je umanjio sposobnost da zapamte reči koje su im pokazane dan ranije.

Debljanje

Neispavane osobe imaju neuravnotežene hormone koji su povezani s povećanim apetitom. To je razlog zbog kojeg imaju potrebu za visoko kaloričnom hranom.

Srčane bolesti

Nakon što su naučnici tokom istraživanja ispitanike držali budnima 88 sati, otkrili su da im je krvni pritisak porastao. Međutim, i oni ispitanici koji su spavali četiri sata tokom noći, imali su veći broj otkucaja srca u poređenju s onima koji su spavali osam sati.

Usporenost

Vreme reakcije ozbiljno se produžuje kada niste dovoljno naspavani.

Infekcije

Dugotrajan nedostatak sna, pa čak i jedna neprospavana noć mogu omesti prirodnu odbranu organizma protiv mikroorganizama.

Smanjena uračunljivost pri donošenju odluka

Ukoliko su pred vama velike promene, pobrinite se da se dobro naspavate pre nego što donosite odluke.

Slabiji vid

Nedostatak sna povezan je s tunelskim vidom, duplom slikom i polumrakom. Što je duže osoba budna, susret će se s više vizualnih grešaka.

Prekomerna proizvodnja urina

Kada ljudi spavaju, telo usporava normalnu proizvodnju urina. Zbog toga većini ljudi nije potrebno da urinira tokom noći koliko i dana. Kada je osoba neispavana, do uobičajenog usporavanja u proizvodnji urina, ne dolazi što dovodi do onog što naučnici nazivaju ‘višak noćne proizvodnje urina’.

Veća otpornost na vakcine

Vakcine deluju tako da podstaknu telo na proizvodnju antitela protiv određenog virusa. Ali ako osoba nije naspavana, imunološki sistem je narušen i ne radi tako dobro.

Problemi u govoru

Zbog nedostatka sna lako možete zvučati poput idiota, slično kao kad popijete previše alkohola.

Prehlade

Ako se pitate zašto ste neprestano bolesni i pokupite gotovo svaki virus – razlog je verovatno nedostatak sna. Kod ljudi koji ne spavaju dovoljno verovatnoća da će se razboleti višestruko se povećava u odnosu na one koji su odmorni.

Probavne smetnje

Jedan od 250 Amerikanaca pati od upalnih bolesti creva, a nedostatak sna simptome čine mnogo gorima.

Saobraćajne nesreće

Piloti, vozači kamiona i drugi koji moraju da ostaju budni duže vremena pokazuju povećani rizik od nesreća zbog nedostatka sna. Saobraćajne nesreće povezane s umorom, vožnjom u polusnu i spavanjem za volanom su česte, ali jednako često i potcenjene.

Smanjen seksualni nagon

Sastavni deo seksualnog nagona je testosteron, čiji nivo povećava spavanje. Zbog nedostatka sna smanjuje se njegova količina, a samim time i seksualna želja.

Bolovi

Naučnici sumnjaju da nedostatak sna može uzrokovati bol ili je barem povećati kod ljudi osetljivih na bol. Istraživanje je pokazalo da se kod neispavanih ljudi smanjuje prag bola.

Dijabetes

Nekoliko istraživanja pokazalo je snažnu vezu između gubitka sna i rizika od razvoja dijabetesa, čak i ako se kontrolišu druge navike koje bi mogle biti relevantne.

Aljkavost

Kada nismo naspavani, nismo najbolji u onome čime se bavimo. Na primer, sportisti prave puno više grešaka kada su budni duže vreme.

Rak

Preliminarna istraživanja upućuju na to da ljudi koji ne spavaju dovoljno imaju povećan rizik za razvoja određenih vrsta karcinoma, od kojih su najznačajniji rak debelog creva i rak dojke.

Problemi s pamćenjem

Kod starijih osoba nedostatak sna povezan je sa slabijim dugoročnim pamćenjem. Istraživanja su pokazala da ljudi koji spavanju manje, zaboravljaju više.

Smetenost

Ako želite biti oprezni i pažljivi morate biti naspavani. Nedostatak sna dovodi do problema s obraćanjem pažnje na ono što čitate ili slušate.

Smetnje u normalnoj genetskoj aktivnosti

Istraživanje je pokazalo da se nakon samo sedam dana s manje od šest sati sna po noći više od 700 gena ne ponaša normalno.

Depresija i loše raspoloženje

Jedno istraživanje pokazalo je da je nedostatak sna bio jedan od glavna dva faktora koji su uticali na loše raspoloženje kod žena. Drugi je bio povezan s kratkim rokovima na poslu. Takođe, još jedno istraživanje pokazalo je da je i bračna sreća povezana s mirnim snom.

Smrt

Ljudi koji konstantno ne spavaju sedam do osam sati verovatno će umreti tokom određenog vremenskog perioda. Jednostavnije rečeno – svi ćemo kad tad umreti, ali premalo sna može dovesti do toga da neko umre pre nego bi to trebalo da se dogodi.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.