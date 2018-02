Ekcemi – uzroci, simptomi, lečenje

Od svih kožnih poremećaja, ekcemi sigurno spadaju u grupu onih koji su izuzetno neprijatni. Naime, reč je o poremećaju kože do kog dolazi usled upale, a najčešći poremećaj je tzv atopični dermatitis. Dermatitis je upala kože, a atopičnost se odnosi na alergijsku prirodu ovog poremećaja i veoma je često nasledna. Treba znati i da kod osoba koje pate od ovog poremećaja postoji povećan rizik od razvijanja drugih alergija, poput astme ili polenske groznice.

Kada je reč o odlikama ekcema, oni čine da se koža na određenim mestima osuši, pocrveni, nakon čega dolazi i do pojave intenzivnog svraba, pa čak i do pucanja kože. Najčešća mesta na kojima dolazi do pojave ekcema kod ljudi jesu lice i udovi, ali nije isključena ni pojava na ostalim delovima tela.

Šta izaziva ekceme?

Poput astme, smatra se da su i ekcemi nasledni, tj. da su povezani za porodičnom istorijom bolesti. Izvesni geni koje nasledimo mogu učiniti da neki od nas imaju preosetljivu kožu, ali tu su i brojni prirodni faktori, kao što je npr. stres. Do pojave ekcema dolazi i nakon ostvarivanja kontakta sa izvesnim supstancama ili materijalima kao što su:

vuna ili sintetički materijali

sapun i drugi agensi koji isušuju kožu

toplota i znoj

Kako se otkriva ekcem?

Kako bi se postavila uspešna dijagnoza, lekar će se najpre informisati o postojećim simptomima, kao i o istoriji bolesti. S obzirom na to da ne postoji jedan univerzalni test pomoću koga bi se mogao uspešno dijagnostikovati ekcem, ispitivanje istorije bolesti u kombinaciji sa ispitivanjem kože predstavlja najbolji način za otkrivanje ovog poremećaja.

Simptomi ekcema

U skoro svim slučajevima, neposredno pre pojave osipa u obliku ekcema, nastupa period kada osećate nepodnošljiv svrab. Nakon toga, ekcem se javlja u obliku pečata koji su suvi i svrbe. Obično se javljaju na rukama, vratu, po licu i nogama. Kada su u pitanju deca, moguća je pojava i sa unurašnje strane kolena i laktova. Nikako ih ne treba češati, jer time situaciju možete učiniti još gorom i izazvati stvaranje rana sa krastama.

Kako lečiti ekcem?

Ključna stvar u lečenju ovog poremećaja jeste briga o zdravlju kože, jer je upravo ta briga često dovoljna za potpuno izlečenje kada su u pitanju blaži slučajevi. Kada je reč o lekarima, većina njih lečenje svojih pacijenata započinje uvođenjem neke od početnih osnovnih terapija. Lekar će vam najpre preporučiti mazanje određene kreme na bazi hidrokortizona (u blažim slučajevima), ali će vam češće prepisati jaču kremu na bazi steroida kada je situacija ozbiljnija. Ako slučajno dođe do toga da vam ni jedna od ovih krema ne pomogne, lekar će vam u tom slučaju najčešće prepisati lek na bazi kortikosteroida koji se uzima oralnim putem. Budite uvek obazrivi kada su u pitanju ovakvi lekovi, jer je uzimanje steroida bez nadgledanja od strane medicinski kvalifikovane osobe izuzetno opasno i krajnje nepoželjno.

U izvesnim slučajevima hrana bogata vitaminima i mineralima može pomoći, naročito spanać, krompir, brokoli, paradajz, šargarepa, jabuke, maslina, kupus…