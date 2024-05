Imate otečene noge? Ovih 5 namirnica mogle bi da budu krivci

Ako ste ikada uživali u ukusnom obroku samo da biste otkrili da su vam stopala otekla nakon jela, prirodno je da se zapitate šta bi to moglo biti uzrok. Da li postoje namirnice koje izazivaju oticanje stopala i gležnjeva? Iako postoji mnogo različitih uzroka, postoje određene namirnice koje to mogu izazvati. Oticanje nogu, gležnjeva i stopala je medicinsko stanje poznato kao edem i javlja se kada se tečnost nakuplja u tkivima. Ako redovno imate ovu vrstu otoka, važno je da znate kakvu bi ulogu mogla da igra dijeta, piše Yahoo.

Edem je tečnost i otok koji se javlja u telesnim tkivima, šupljinama ili organima. Najčešće zahvata noge, ali može biti prisutan i na drugim delovima tela’, objašnjava doktorka integrativne medicine Sulagna Misra. Porodični lekar dr Nensi Bono dodaje da postoji mnogo različitih uzroka edema. Jedan je, objašnjava ona, predugo stajanje ili sedenje: „Gravitacija može da uvuče vodu u noge i stopala, što je obično vidljivo. Na primer, cipele mogu biti uske ili koža može biti zategnuta’.

Dr. Bono kaže da drugi uzroci edema uključuju trudnoću, određene lekove (poput antihipertenziva, antiinflamatornih lekova i hormona), alergijske reakcije i druge zdravstvene probleme (kao što su kongestivna srčana insuficijencija, bolest jetre, bolest bubrega i opekotine od sunca). Obe doktorke kažu da svako može da doživi edem, ali su trudnice i starije osobe u najvećem riziku. Takođe kažu da dijeta takođe može igrati ulogu, pogoršavajući edem.

Dr. Misra objašnjava da ishrana sa izuzetno niskim sadržajem proteina može izazvati edem. To je zato što kada je količina proteina u krvi niska, voda može napustiti krvne sudove i vezati se u tkivima, što onda uzrokuje oticanje. „Kada su proteini ograničeni — kao kod određenih vrsta neuhranjenosti, bolesti jetre ili bubrega — dolazi do smanjenja osmotskog, odnosno ‘koncentracije vode’ ili ‘onkotskog’ pritiska plazme. Ovo uzrokuje da tečnost ne ostaje tamo gde bi trebalo i da se nakuplja u drugim oblastima. To često vidimo u oblastima gde ima malo hrane ili proteina“, objašnjava dr Misra.

Obe lekarke takođe kažu da ishrana bogata prerađenom hranom, posebno natrijumom, takođe može izazvati edem. To je zato što konzumiranje previše soli povećava količinu tečnosti u telu, izvan ćelija. Ova neravnoteža uzrokuje da telo zadržava natrijum i tečnost, što onda izaziva oticanje.

Ako imate otekline na nogama, gležnjevima, stopalima ili drugim delovima tela, ispod je pet namirnica i pića koje treba da izbegavate.

1. Hleb i testenine

Dr. Bono kaže da kod nekih ljudi hrana napravljena od belog brašna (poput hleba i testenine) može izazvati oticanje. Ovo je posebno tačno ako je neko netolerantan na gluten. Kada neko sa intolerancijom na gluten jede hranu sa glutenom, to izaziva upalu u telu, što onda može dovesti do otoka. Ako sumnjate da je gluten uzrok vašeg otoka, može biti od pomoći da ga eliminišete iz ishrane na nekoliko nedelja kako biste videli da li će vam se simptomi poboljšati.

2. Gazirana pića

Obe doktorke slažu se da hrana i pića sa visokim sadržajem šećera, poput gaziranih pića, mogu izazvati oticanje. To je zato što konzumiranje previše šećera izaziva upalu u telu. Smernice o ishrani zagovaraju smanjenje šećera na manje od 10% ukupnih dnevnih kalorija. To znači da ako u proseku unosite 2.000 kalorija dnevno, manje od 200 kalorija treba da potiče od šećera.

3. Sok

Sok može biti zdravo piće ako se konzumira umereno, ali dr Bono ističe da su neki sokovi puni šećera. Baš kao i kod gaziranih pića, dodati šećer u soku može izazvati upalu, što onda može dovesti do otoka. Smatrajte ovo svojim podsetnikom da čitate etikete kada kupujete sok!

4. Narezak

Hrana sa visokim sadržajem natrijuma može izazvati otok, a narezak je jedna od uobičajenih namirnica na koje treba paziti. Smernice o ishrani preporučuju održavanje unosa natrijuma ispod 2.300 miligrama svakog dana. Kada uzmete u obzir da tipičan sendvič ima natrijuma u ​​delikatesnom mesu, siru i hlebu, može se pretvoriti u jedan obrok sa visokim sadržajem natrijuma. Da biste smanjili unos natrijuma u ​​sendvičima, razmislite o zameni delikatesnog mesa komadima sa malo natrijuma ili tofuom, tempehom ili jajima.

5. Pržena hrana

Ako redovno imate otok, dr Misra preporučuje da izbacite svu prženu hranu iz ishrane. Visok sadržaj natrijuma i zasićenih masti u prženoj hrani može izazvati upalu, a kao što do sada znate, upala može izazvati oticanje.

Ako ste promenili ishranu i još uvek imate otok, dr Bono savetuje da posetite svog lekara. Ona dodaje da drugi putevi za posetu lekaru uključuju ako imate poteškoća u kretanju ili hodanju, ako imate kratak dah ili ako primetite smanjenu količinu urina. „Blagi slučajevi edema obično nestaju sami, posebno uz određena prilagođavanja načina života. Teži slučajevi mogu zahtevati i druge mere, kao što su lekovi koji pomažu telu da izbaci višak tečnosti u urinu“, dodaje doktorka, a prenosi Večernji list.

