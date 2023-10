Ovaj simptom nedostatka proteina javlja se na glavi

Dijetatičari objašnjavaju kako je dovoljan unos proteina od izuzetne važnosti za celokupno zdravlje našeg organizma. Isto tako, ako ga nemamo dovoljno, to bi moglo dovesti do određenih zdravstvenih problema, od kojih mnogi nisu nimalo bezazleni već mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija.

Upravo je zbog toga važno na vreme prepoznati da u našem telu postoji manjak proteina kako bismo sprečili neželjene posledice, prenosi Index.

Kako prepoznati da ne unosimo dovoljno proteina?

Jedan od simptoma koji među prvima na to ukazuju vidljiv je na koži glave, a radi se o naglom ili pojačanom opadanju kose. Kako objašnjavaju stručnjaci, upravo je neobjašljivo opadanje kose jedan od najčešćih znakova upozorenja.

U slučaju da osoba primećuje da joj se kosa proređuje, moguće je da na taj način telo poručuje da mu nedostaje proteina. Kolagen je najzastupljeniji protein u telu potreban našoj kosi, koži, noktima, zglobovima i kostima. Kako starimo, polako ga gubimo, što je normalno. Ali, ako osoba primeti drastično opadanje kose, razlog za to najčešće nije starenje već manjak proteina u ishrani.

