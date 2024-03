Rak sve više pogađa mlađe od 50, šta je uzrok ove zabrinjavajuće ‘epidemije’?

Nakon vesti da Kejt Midlton (42) ima rak, naučnici su krenuli u pronalaženje uzroka misteriozne „epidemije“ raka koja pogađa mlađe od 50 godina.

Istraživači tvrde da danas sve više mladih ljudi oboli od raka.

„Rak u mladosti nikako nije retkost. Ja vodim kliniku za ranu otkrivanje raka kod odraslih i vidimo sve više ljudi u 40-im godinama sa rakom“, tvrde za Dejli mejl.

On je dodao da su drugi faktori koji takođe mogu doprineti razvoju boljih metoda otkrivanja raka svest o simptomima i bolji skrining za genetska stanja koja povećavaju rizik od raka, kao što je BRCA gen koji ima Anđelina Džoli.

Mladi ljudi na lečenju od raka

Maia Kenedi (38), iz Haknija u Londonu, govorila je o svojoj borbi sa rakom, koji ima mnogo sličnosti sa 42-godišnjom princezom od Velsa.

Kenedi je počela da pati od mučnine u decembru 2023. godine, koju je njen lekar prvobitno pripisao refluksu kiseline. Kasnije je pozvana na hitan test, gde su joj lekari tokom kolonoskopije pronašli tumor u debelom crevu, za koji se tada još uvek smatralo da je prekancerozni.

Rečeno joj je da je rak creva u ranoj fazi nakon rutinske operacije uklanjanja dela creva ranije ove godine.

Simptomi pripisivani Covidu

Još jedna mlada osoba koja je preživela rak, Beki Bags, imala je 43 godine kada je dobila vest da ima rak pankreasa.

Ranije ove godine rekla je za MailOnline da je otišla na testove nakon što je njen muž prokomentarisao da izgleda kao Minion. Koža joj je bila žuta, a onda je otkriveno da je u pitanju žutica.

Iskusna medicinska sestra se pogledala u ogledalo i odmah shvatila da ima žuticu. Ova bolest je prvi pokazatelj da nešto ozbiljno nije u redu sa unutrašnjim procesima u telu i ključni je znak raka pankreasa.

Beki je počela da se oseća loše na Božić 2021, tri dana pre komentara njenog muža, ali je u početku pomislila da je verovatno infekcija korona virusom.

Prisetila se trenutka kada je čekala rezultate i, kako tvrdi, slutila je da to neće biti pozitivna vest.

„Sve je vodilo tome da to neće biti dobra dijagnoza. Nije mi bilo lakše“, priseća se ona.

Samo tri dana kasnije, primila je poražavajuću vest da su njeni strahovi opravdani, da ima rak pankreasa.

Beki je jedna od malog, ali sve većeg broja žena kojima je dijagnostikovana ova bolest.

Podaci pokazuju da je u njenoj demografiji broj žena od 25 do 49 godina porastao za 34 odsto, što je u odnosu na 90-te skoro duplo više od opšte populacije.

Međutim, Beki je imala sreće jer joj je rak uhvaćen u ranoj fazi, što znači da je imala pravo na operaciju.

Imala je pankreatikoduodenektomiju, poznatu i kao Viplova procedura, iscrpljujuću proceduru u kojoj se kancerogeno tkivo odseče, a hirurzi potom preuređuju pacijentov sistem za varenje.

Inače, Beki je pacijente sa pankreasom nekoliko puta pripremala za ovu proceduru, a sopstveno iskustvo je opisala kao „najteži” test u svom životu.

„Bilo je to najtežih 11 dana u mom životu. Bila sam daleko od svoje dece Džejkoba i Džordža i nisu mogli da me posete zbog Covida. To je užasna operacija. Ne postoje dva načina. Potpuno obnavlja ceo vaš sistem za varenje tako da je teško, ali nije bilo tako loše za mene jer sam znala šta da očekujem“, otkrila je ona.

Beki, kao specijalista za rak, savetovala je ljudima koji imaju bilo koji od potencijalnih i suptilnih znakova raka pankreasa da potraže savet od svog lekara opšte prakse.

„Zabrinuta sam za druge pacijente sa karcinomom pankreasa. Plaši me da postoje ljudi koji će pomisliti: ‘Oh, samo mi je malo loše, ali to je u redu, neću da idem kod lekara opšte prakse.’ Onda se toliko razbole i dobiju žuticu da odu u hitnu pomoć, a tada je već kasno. Ako ste zabrinuti zbog simptoma, posetite lekara opšte prakse“, savetovala je ona.

Oboleli i muškarci

Osim žena, od raka su umrli i muškarci.

Jedan od njih je Riki Smit, sa ostrva Šepi, Kent. Prošlog meseca je saznao da uzrok njegovih bolnih glavobolja nije stres, već vrsta raka mozga.

Ocu troje dece je u međuvremenu je dobio prognozu da mu je ostalo 15 meseci života, a dijagnoza mu je otkrivena tek nakon pregleda oka.

Poznati kojima je dijagnostikovan rak

Takođe, neke mlade poznate ličnosti su bolovale od raka.

Glumac „Crnog pantera“, Čedvik Bouzman, preminuo je od raka debelog creva pre 50. godine, medicinski poznatog kao „rani početak“.

Drugi se trenutno leče od ove bolesti, poput glumice Olivije Man, koja je otkrila da ima rak dojke u 43. godini.

Sofiji Vergara iz Moderne porodice, glumcu iz Ratova zvezda Juan Mekgregor i pevačica Kajli Minog takođe je dijagnostikovan rak pre nego što su napunili 50 godina.

Broj obolelih od raka raste u svim starosnim grupama

Brojke iz Ujedinjenog Kraljevstva pokazuju da su stope raka porasle u svim starosnim grupama, sa najvišim stopama među mladim ljudima.

Prema istraživanju Cancer Research UK (CRUK), stopa incidencije među mlađim Britancima (starosti između 25 i 49 godina) sada iznosi 162,4 slučaja na 100.000 ljudi svake godine, što je povećanje od 22 posto u odnosu na broj iz 90-ih.

Poređenja radi, stope među starijima od 75 godina, koji čine oko polovinu svih slučajeva raka u Velikoj Britaniji, porasle su za samo devet odsto u istom periodu.

Statistički govoreći, slučajevi među mlađim od 50 godina ostaju retki, čineći samo jedan od deset slučajeva bolesti u Britaniji. Međutim, stopa porasta i činjenica da naučnici do sada nisu mogli da utvrde uzrok, zabrinjava stručnjake.

Uzrok nije poznat

Onkolog dr Šivan Sivakumar sa Univerziteta u Birmingemu opisao je situaciju kao „epidemiju“.

„Trenutno postoji epidemija mladih ljudi (mlađih od 50 godina) koji obolevaju od raka. Uzrok tome je nepoznat, ali vidimo sve više pacijenata koji obolevaju od raka stomaka“, kaže Šivan.

Profesor Karol Sikora, svetski poznati onkolog sa više od 40 godina iskustva, rekao je za MailOnline ranije ove godine da stručnjaci „nemaju pojma“ šta uzrokuje „strašan“ porast slučajeva raka pankreasa, posebno među mladim ženama.

On je dodao da stručnjaci ne mogu da objasne razlog porasta raka kod mladih.

„Istina je da jednostavno ne znamo. Uzroci raka su zaključani u populaciji mnogo godina pre nego što postanu očigledni“, rekao je on.

Profesor Sikora je takođe rekao da se porast primećuje godinama i da postoji niz razloga za koje stručnjaci sumnjaju da su krivi.

„To nema nikakve veze sa Covidom ili vakcinama – počelo je da se dešava mnogo ranije. Verujem da je to verovatno zbog promena u načinu života – gojaznosti, masne ishrane, sedentarnog ponašanja, sedenja za stolom po ceo dan i, naravno, bolje dijagnostike“, rekao.

Mlade žene su sklonije obolevanju od kancera od muškaraca

Takođe se čini da postoji rodna podela u stopama raka među mladim ljudima.

Podaci CRUK-a pokazuju da žene u ranim 40-im, poput Kejt, imaju dvostruko veće šanse da obole od raka nego muškarci istog uzrasta.

Slična rodna podela prisutna je među dijagnozama raka u 30-im i kasnim 40-im.

Razlika se donekle uravnotežuje kako ljudi stare, pri čemu muškarci imaju veće šanse da dobiju dijagnozu raka od 60. godine nadalje.

Britanija nije sama kada je reč o povećanju stope raka među mladima, slične stope su zabeležene širom sveta.

Predviđaju još veći porast

Studija objavljena u British Medical Journalu prošle godine otkrila je da su se broj slučajeva raka ranog početka globalno povećao za 79 odsto između 1990. i 2019. godine. Takođe, stručnjaci predviđaju da će se broj obolelih od raka među mladima dodatno povećati, za dodatnih 31 odsto do 2030. godine.

Podaci Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je Australija imala najveći broj ranih dijagnoza raka na svetu, sa stopom od 135 na 100.000 ljudi u 2022.

Novi Zeland je drugi sa 119 slučajeva na 100.000 ljudi među mladima.

Velika Britanija i SAD su daleko niže, ali su i dalje visoko na globalnoj rang listi, na 28. odnosno šestom mestu.

Kao glavni faktori rizika navode se ishrana bogata crvenim mesom i malo voća, kao i velika konzumacija alkohola i duvana.

Prema CRUK-u, u Britaniji se svake godine dijagnostikuje više od 375.000 slučajeva raka, što bi iznosilo 1.000 dnevno, a 100 od njih je bilo kod osoba mlađih od 50 godina. Karcinom dojke, prostate, pluća i creva čine ogromnu većinu svih novih dijagnoza raka, čineći oko polovinu ukupnog broja.

