Trik doktorke za sve kojima je muka dok putuju: Uvek gledajte iznad ove linije!

Bolest kretanja je stanje koje može da pokvari predstojeći odmor. Mogu da se jave povraćanja, mučnine i glavobolje. Šta možete da uradite da biste izbegli neprijatne tegobe u putu?

„Mučnina kretanja nastaje kada je unos koji primamo pomešan ili kontradiktoran onome što naše telo zapravo radi. Jednostavno rečeno, bolest kretanja je oblik vrtoglavice“, objašnjava dr Nataša Tužnik sa Kalifornijskog univerziteta u intervjuu za Yahoo.

Simptomi bolesti kretanja

Bolest kretanja se javlja kada vozite automobil, putujete brodom ili avionom. Tipični i najčešći simptomi su povraćanje, glavobolja i mučnina.

Kako da izbegnete mučninu tokom putovanja?

Suprotno popularnom verovanju, bolest kretanja ne pogađa samo decu. Ponekad i odrasli pate od toga. Postoje načini koji mogu da vam pomognu da se efikasno pripremite. Pre planiranog putovanja, jedite manje lako svarljive hrane umesto obilnijeg obroka.

Važno je i sedište u vozilu. Birajte one sa najnižim vibracijama. U avionu će to biti oko krila, u brodu u sredini, a u vozu će to biti mesta što je dalje moguće od ose točka. Takođe je dobra ideja da sedite okrenuti ka pravcu kretanja ili da sedite sa otvorenim prozorom, prenosi mondo.rs.

Ljudi skloni mučnini ne bi trebalo da fokusiraju pogled na pojedine elemente pejzaža predugo dok putuju, već da gledaju iznad linije horizonta. Ako domaći lekovi ne pomognu, dobro je da razmislite o kupovini odgovarajućeg preparata. Ipak, pre takvog koraka, uvek se konsultujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.

