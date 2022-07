Evo koliko ćete uštedeti ako vozite malo sporije

Drastičan porast cena goriva mnoge je naterao da promene vozačke navike, pa čak i da zamene automobil štedljivijim prevoznim sredstvom.

U Americi prosečno domaćinstvo mesečno potroši oko 340 litara goriva, a to u prevodu znači da im je mesečni trošak porastao za oko 180 dolara. Prenesemo li ovu situaciju na naše uslove, možemo računati s prosekom nešto većim od 1000 km mesečno.

Prebacimo li to u dinare, lako možemo računati da domaćinstva s jednim automobilom verovatno potroše mesečno do 90 litara goriva, a to znači i povećanje mesečnog troška od barem 2.600 dinara u odnosu na razdoblje pre velikih poskupljenja, odnosno početkom marta kada je BMB koštao 176, a dizel 187 dinara. Ima mnogo i domaćinstava s dva i više automobila, a to nosi dalje povećanje troškova.

Sporije znači štedljivije

Brojni su načini na koje možete umanjiti efekt poskupljenja goriva, a idu od servisiranja vozila, uklanjanja nepotrebnog tereta, pa do promene stila vožnje. Ovo poslednje može uticati i do 20% na potrošnju goriva, a najbolji efekt donosi sporija vožnja bez naglih ubrzanja.

Polako dolazimo do tzv. „hypermiling“ stila, ako ne i pokreta čiji pobornici nastoje da maksimalno smanje potrošnju goriva, odnosno račune za goriva. Njihovi potezi su često i ekstremni, pa će neretko birati i druge načine transporta, a kad voze, voziće ekstremno štedljivo. Upaljena klima je svetogrđe, a gas se pritiska samo kad je nužno. Pazi se na svaki detalj, pa se tako savetuje vezivanje pojasa pre paljenja motora po onoj staroj uzrečici da „svaka kap požar gasi“.

Američka Kancelarija za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije još je 2017. godine objavila rezultate istraživanja uticaja brzine na potrošnju goriva. Obuhvaćena su sva moguća vozila, od motocikala, preko SUV-ova do lakih dostavnih vozila, a rezultati su sledeći.

Povećanjem prosečne brzine s 80 na 96 km/h potrošnja se povećava za 12.4%, a ako ubrzate sa 113 na 129 km/h, potrošnja će biti veća za čak 15.4%. Prevedeno to znači da s malo manjim pritiskom gasa lako možete smanjiti potrošnju za više od 1 l/100 km. A to se već i te kako oseti, pa makar stigli na odredište nešto kasnije.

