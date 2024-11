Mnogi će se uvrediti: Vlasnici ovog automobila su najinteligentniji, tvrde naučnici

Prema novom istraživanju, vaš automobil može dati jasan pokazatelj vaše inteligencije.

Kako prenosi Daily Star, istraživači sa platforme Freebets zatražili su od 2.000 britanskih vozača da polažu test inteligencije u oktobru i upitani su koji automobil voze. Rezultati tog istraživanja pokazali su da su vozači Volva najpametniji na putu.

„Uvek je postojala percepcija da su Volvo vozači razumni i evo dokaza,“ rekao je portparol Freebets platforme Tim Agnev.

Vozači Volva dobili su 115 poena na IQ skali, što ukazuje da su inteligencije iznad proseka. Ali vozači BMW-a i MINI-ja imali su najniži IQ, što ih je potencijalno činilo najgorim vozačima. Postigli su samo 87 na IQ skali, što se smatra ispod proseka.

Među poznatim vozačima Volva su Megan Foks, Dženifer Garner i Kejt Vinslet, dok su Volvo vozili i pokojni bivši menadžer Engleske Sven-Goran Erikson, glumac Pol Njuman i muzičar Kurt Kobejn.

Vozači Škode, Tesle, Tojote i Honde takođe su ušli u prvih pet, što znači da imaju veći IQ od drugih vozača. Vozači Land Rovera, Voksola i Fijata bili su među pet najgorih.

Vlasnici Audija su među vozačima sa najnižim IQ-om

„Ako ste vozač Škode, Tesle, Tojote ili Honde, možete se potapšati po ramenu“, rekla je Agnju.

Rezultati testa inteligencije od 130 i više smatraju se „veoma superiornom“ inteligencijom, dok je 120 do 129 „superiorna“, 110 do 119 je „visok prosek“, 90 do 109 je „prosek“, 80 do 89 je „nizak prosek“, a 70 do 79 je „granična”, dok 69 i ispod označava „intelektualni invaliditet”.

Drugo mesto zauzeli su vozači Škode sa 113, Tesla zajedno sa Tojotom sa 112 i Hondom treći sa 111. Vozači Folksvagena su bili peti sa 109, Nissan šesti sa 107, Hjundai i Kia sedmi sa 106, Ford osmi sa 102, Jaguar deveti sa 11 i Mercedes -Benz deseti sa 99.

Među vozačima sa najnižim IQ su vlasnici Audija na 11. mestu sa 98, Pežoa i Renoa na 12. mestu sa 96, Land Rovera na 13. mestu sa 91, Voksola na 14. mestu sa 90 i Fiata na 15. mestu sa 89. BMQ i Mini vozači su na dnu tabele na 16. mestu sa samo 87.

(Net.hr)

