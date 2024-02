Mnogi greše što ne peru auto zimi, automehaničar upozorava na podmukli problem koji pravi veliku štetu

Čistoću automobila teško je održati tokom zimskih meseci i razlog je jasan – vremenske nepogode učine svoje.

Zbog toga mnogi vozači smatraju da uzaludno peru svoja vozila i radije čekaju lepše vreme kako bi ih doveli u red. Ipak, Skoti Kilmer, jedan od najpopularnijih stručnjaka za automobile, upozorava sve vozače koji oklevaju da operu automobil tokom zime. Kako kaže, to može da izazove ozbiljan problem.

Automehaničar, koji redovno objavljuje savete na Jutjubu, otkrio je da se na automobilu stvara rđa usled nedovoljno oprane soli.

„Danas ću vam reći kako hladno vreme može da ošteti farbu na vašim automobilima. Nemojte koristiti čvrsti kraj za struganje da skinete sneg sa automobila, izgrebaćete boju. Ipak, podmukliji problem je taj što stavljaju so na put, da se vozači ne bi klizali. So sve pojede, tako da nju zaista morate da ispirate i to što je češće moguće“, objasnio je on.

Skoti je predložio da vozači koji nisu u mogućnosti da redovno čiste svoje automobile, treba da provere da li lokalna perionica vozila ima neku opciju članstva.

„I ne samo da je farba koju možete da vidite problem, već vozači moraju da čiste i donji stroj automobila. Dakle, mogli biste da kažete: ‘Šta mogu da uradim? Živim na severu, hladno je’. Pa, u tom slučaju uradi ono što sam ja uradio“, rekao je automehaničar i objasnio:

„Kupi jeftinu mesečnu pretplatu za auto perionicu gde imaju sve zagrejano i ispiraju ti ceo auto, uključujući i donji stroj za veoma jeftinu naknadu, tako da možeš da ideš svaki dan ako želiš“ savetovao je Skoti i dodao da so može da napravi probleme sa bojom na mestima gde je metal izložen, kao što su to ogrebotine.

