Neko je tablicu za automobil platio 13,6 miliona evra: Evo kako izgleda (foto)

Svaka roba ima svog kupca, a nešto što vama vredi 100 evra, nekom drugom može da vredi 13,6 miliona evra. Upravo toliko je neko platio registracionu tablicu na kojoj piše (razmaknuto) P 7, i oborio Ginisov rekord za cenu tablice.

Most expensive license plate of all time sells for $15 million in Dubai pic.twitter.com/D1KMiTnl8n

— No Jumper (@nojumper) April 11, 2023