Pripazite na ovo upozorenje na instrument tabli automobila: Ako se pojavi, odmah se zaustavite

Zagrevanje motora može dovesti do kvara u različitim funkcijama motora. A često pregrevanje može ukazivati na prekomerno habanje vašeg motora u većini slučajeva. Povećanje temperature može biti fatalno za veoma starije motore. Ili drugim rečima, ekstremni vremenski uslovi mogu biti fatalni za starije automobile.

Coolant warning light.

In case you see the coolant warning light, you should pull over immediately & wait for the car to cool down. The coolant light tells you that the engine temperature is beyond the limit & if you keep driving you may damage it.

