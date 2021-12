Skočile cene polovnih automobila

Prodaja polovnih automobila u Srbiji veća je za jedan odsto u odnosu na 2019, godinu pre pandemije, a cene polovnjaka su uvećane za 23 odsto, zaključci su ankete i analize koju je u sredu predstavio sajt Polovni automobili.

Romana Ranković iz Polovnih automobila ocenila je da je pandemija imala ogroman uticaj na tržište polovnih automobila.

„Glavni razlog je teža nabavka određenih komponenata za proizvodnju automobila što dovodi do manjka proizvodnje novih, a onda to utiče na tržište polovnih automobila. Smanjena je ponuda polovnih automobila na inostranom tržištu, a samim tim i kod nas. To, sa aktuelnom tražnjom dovodi, do rasta cena“, rekla je ona u izjavi za Tanjug.

Analiza podataka sa tog sajta pokazala je da je ove godine zabeležen rast prodaje polovnih automobila za oko 10 odsto u odnosu na 2020.

„Praktično je prodaja dostigla period pre pandemije i zabeležila dodatni rast od jedan odsto“, rekla je ona.

Cene polovnih automobila u odnosu na 2020. godinu veće su za gotovo 20 odsto, a u odnosu na 2019. za 23 procenta.

„Kupci i prodavci primećuju rast cena, a očekuju da i dalje rastu cene u budućnosti“, rekla je ona.

Stabilizaciju tržišta neće biti brza

Za prodavce manjak ponude uslovljen pandemijom najveći je izazov za poslovanje, dok kupci u najvećem broju smatraju da je ponuda polovnih automobila nepromenjena.

Kako je rečeno, akteri ovog tržišta očekuju da će se efekti pandemije osećati u prodaji i kupovini polovnih automobila još neki vremenski period.

„Očekujemo nešto sporiju stabilizaciju tržišta, odnosno sporije postizanje ravnoteže između ponude i potražnje“, rekla je Romana Ranković.

Volkswagen – pa ostali

Najtraženiji polovni autobili u Srbiji su Volkswageni, a slede automobili koje proizvode Opel, Audi, Peugeot, Renault i Fiat.

U ovoj anketa o uticaju pandemije za tržište polovnih automobila učestovalo je 4.456 kupaca i 302 trgovca automobilima.

(Tanjug, B92)

