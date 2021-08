Vozači, evo zanimljivog testa: Šta način na koji držite volan govori o vama

Svaka osoba ima neki svoj način kako se ponaša za volanom. To uključuje i to kako držite ruke položene na volan. Neki su opušteni, pa volan pridržavaju samo jednom rukom, drugi su nesigurni i ne ispuštaju ga ni sekund iz obe ruke… Kojem tipu vi pripadate i šta to govori o vašoj ličnosti?

Postoji deset načina kako vozači drže volan dok voze, a to otkriva kakvi su inače u životu.

1. Minimalisti

Jedna ruka je na volanu, druga na menjaču.

Vi pokušavate da živiti što je jednostavnije moguće. Više volite da imate nekoliko dobrih prijatelja nego da budete okruženi gomilom različitih ljudi. To ne znači da ste dosadni – ljudi vas cene, poštuju vaš stil života i to što niste skloni dramaturgiji.

2. Logičar

Jedna ruka je na volanu gore, druga dole.

Vrlo ste razumni i racionalni tip čoveka. Porodica vas izuzetno ceni zbog sposobnosti donošenja pravih odluka i zato što se na vas mogu osloniti. Skloni ste promenama raspoloženja, ali to svim silama pokušavate da kontrolišete.

3. Mirotvorac

Obe ruke su žna sredini volana.

Ne volite sukobe i radite sve da ih izbegnete. Ponekad znate da pognete glas na nekoga, ali to se događa vrlo retko. Neprijateljstva među ljudima ne podnosite i skloni ste da nađete načine kako da pomirite dve sukobljene strane, odnosno ds rešite neki problem.

4. Perfekcionista

Ruke su u gornjoj polovici volana, razmaknute.

Vi držite volan kako su vas naučili u autoškoli jer smatrate da se treba držati propisa i sve radite na pravilan način. To je zapravo vaš životni moto zahvaljujući kojemu ste uspešni u životu. Puno ljudi oko vas želi da bude kao vi – uzor ste im.

5. Paničar

Ruke su na gornjoj polovini volana, vrlo blizu jedna drugoj.

Često se borite sa stresom i skloni ste da po dva, tri puta proveravate da li je to što ste već uradili u redu. Bliski ljudi stalno pokušavaju da vas smire i često vam govore da se opustite. Rade to zato što znaju da ste divna osoba koja se skriva iza svog oklopa.

6. Avanturista

Jedna ruka je u sredini volana.

Vi ste pravi primer čovjeka sklonog avanturama. Bilo kakva aktivnost od koje će vam porasti adrenalin će vas privući. Prijatelji i porodic često nisu oduševljeni vašim načinom života, ali poštuju vas i vaš izbor.

7. Lider

Obe ruke su na donjoj polovini volana, razmaknute, s prstima okrenutima prema vozaču.

Može se reći da ste rođeni vođa i da bez problema preuzimate odgovornost. Samouvereni ste i ljudi vas poštuju kao mentora, veruju vam. Na poslu vas često hvale zbog liderskih sposobnosti.

8. Hranitelj

Obe ruke su na donjoj polovini volana, razmaknute, s prstima okrenutima od vozača.

Ljudi vas vole jer osećaju vašu ljubaznost i brižnost. Srećni ste kada bliski ljudi postignu nešto u životu i spremni ste da ih podržite u svakom trenutku pa čak i kada uspeh u nečemu ponekad izostane. Niste skloni da budete vođa i da po svaku cenu postignete nešto u životu. Više cenite opuštenost i duševni mir pa prihvatate da neke stvari jednostavno moraju biti takve kakve jesu.

9. Super tip

Jedna ruka je na gornjem delu volana, a druga ležerno naslonjena sa strane.

Vi ste oličenje mirnog i prijatnog čoveka koji ostaje staložen u gotovo svakoj situaciji. Za vas je svaki dan praznik i ne želite gotovo ništa u životu da menjate. Prijatelji i porodica rado provode vreme u vašem društvu, posebno kada imaju potrebu da se istinski opuste.

10. Buldožer

Jedna ruka je na volanu, druga na trubi.

Vrlo ste zauzeti i nemate vremena za ljude koji vam stoje na putu. Bližnji se dive vašoj odlučnosti i ambicioznoj prirodi. Znaju da od vas uvek mogu da traže potporu kada se radi o ozbiljnim životnim situacijama, otkriva Brightside.

